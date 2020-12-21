Русские блины как лекарство от хандры: в Японии открылось «Путин-кафе»

Настоящий русский борщ со сметаной, румяные блины, пельмени, салат Оливье. Эти и другие блюда предлагают отведать не где-нибудь, а в кафе в центре Японии. А точнее в городе Кобэ. 19 декабря там открылось тематическое заведение под оригинальным названием «Путин-кафе». На его создание местную жительницу Маико Коикэ, как понятно из названия, вдохновил российский президент.

Как рассказала в интервью 5-tv.ru Маико Коикэ, открыть это заведение она решила, когда началась пандемия коронавируса. По ее словам, вокруг было слишком много подавленных людей, которые чувствовали себя плохо, как физически, так и морально. Поэтому она решила сделать что-то, что порадует людей.

Образ Владимира Путина стал для Маико Коикэ — примером для подражания. Как говорит автор кафе, ее во многом воодушевляла позиция российского лидера, который никогда «не сбегает», даже если оказывается в трудном положении в международном сообществе. Поэтому она позволила себе позаимствовать его образ при открытии своего кафе.

«Сейчас из-за коронавируса не происходит ничего веселого. Я захотела сделать, что-нибудь интересное. Тогда я решила открыть свое тематическое кафе в честь моего любимого президента Путина», — говорит основатель «Путин-кафе» Майко Коикэ.

К слову, для жительницы Кобэ Россия — не далекая, неизвестная, холодная страна. Она дважды была здесь и смогла сформировать собственное мнение. Маико Коикэ заинтересовалась Россией шесть лет назад, когда смотрела по телевизору Олимпиаду в Сочи. Тогда же она узнала о воссоединении России с Крымом, и захотела однажды поехать сюда, и посмотреть, что это за страна.

Сначала она посетила Москву, где нашла множество русских друзей. Ее тронули отзывчивость и теплое отношение людей. После японка побывала и в Петербурге — на родине российского лидера. В частности, она признается, что гуляла по улице Баскова, где в детстве жил Владимир Путин. Любовь к граду Петра возникла буквально с первого взгляда.

Невозможность путешествовать и в частности снова поехать в Россию из-за пандемии заставила ее не опустить руки, а наоборот создать русский уголок в центре родного города. По задумке Маико Коикэ сюда смогут приходить все интересующиеся соседней страной, а также любопытные люди, желающие попробовать русскую кухню.

«Я шел по улице и увидел «Путин-кафе». И тогда я подумал, хм, хочу попробовать здесь борщ. Так как здесь он должен быть «настоящим». В этом кафе так здорово. Хочется попробовать еще какой-нибудь русской еды. Например, Оливье, блины, настоящий русских хлеб. Я знаю, в России есть много разных супов, хотелось бы попробовать суп с капустой — «щи», — рассказывает один из посетителей.

Основатель «Путин-кафе» признается, создать его было не сложно, хозяева помещения с радостью откликнулись на ее предложение. Проблема — в другом, одной приготовить множество русских блюд оказалось непросто.

«Открыть кафе было не сложно. Но налепить очень много пельменей в одиночку было непросто. Но поскольку я все время думала о том, что смогу порадовать людей, которые сюда придут, я старалась изо всех сил», — говорит основатель «Путин-кафе».

Несмотря на это, цены в заведении по японским меркам очень демократичные. За тарелку борща с хлебом просят 350 рублей, столько же за порцию пельменей, салат из свеклы и Оливье стоят по 140 рублей, а блины — чуть больше 200 рублей.

Кстати, именно блины стали настоящим хитом при открытии кафе. Не исключено, что бешеную популярность они обрели не только из-за своего вкуса, а из-за российского президента, чей портрет с помощью трафарета и какао аккуратно и с любовью, изображают на мучных изделиях.

В первый день в кафе пришли десятки людей, среди них и случайные прохожие, и любители России, и фанаты Владимира Путина.

«У меня с президентом Путиным день рождения в один день. И мне нравятся его действия. Он человек, которого ничем не сломить. Он крутой и очень сильный», — признался один из посетителей.

«Я всегда любил Россию, хоть я и никогда не ездил туда. Но когда я нашел это мероприятие, подумал, что хоть ненадолго смогу окунуться в русскую атмосферу, как будто побывать в России. Поэтому я сюда и пришел», — говорит другой гость.

Сейчас из-за пандемии коронавируса, в кафе могут одновременно находиться не более восьми человек. Свои заказы многие ожидают в масках. Их, к слову, тоже решили украшать. Желающие могли поставить печать с изображением российского президента на свои средства индивидуальной защиты.