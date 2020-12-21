Медики рассказали, когда можно беременеть женщинам, переболевшим COVID-19

Медики предупреждают, что женщинам, переболевшим коронавирусом, ни в коем случае нельзя беременеть в первые месяцы после выздоровления, пишет KP.RU.

«Лучше всего планировать наступление беременности не раньше, чем через один менструальный цикл после выздоровления — то есть, примерно через два месяца после того, как девушка перенесла болезнь. Это важно, потому что яйцеклетки созревают в течение месяца, и если в этот момент в организме был вирус, то он мог воздействовать на яйцеклетку», — рассказал изданию главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков.

Завлабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов добавляет, что и мужчинам нужен месяц после выздоровления, чтобы окончательно сформировались антитела. Только после этого срока коронавирус не окажет влияния на развитие плода.

Если же пациентка заразилась COVID-19 в первые три месяца после зачатия ребенка, то врачи советуют прерывать беременность — коронавирус может нанести вред в этот период, как матери, так и плоду.

«Коронавирус, как и любая инфекция, опасна на ранних этапах беременности, особенно, в первом триместре. Плод активно развивается в первые три месяца, происходит деление клеток, и именно в этот момент плод наиболее уязвим к вирусным инфекциям, отравлениям, радиации», — подчеркивает главврач клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии Максим Шипунов.

В то же время на поздних сроках беременности отрицательных влияний коронавируса на плод отмечено не было, говорят медики.

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