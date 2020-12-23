Погибшая в Москве светская львица могла лечиться в психиатрической клинике

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Светлана Шевченко
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Тело светской львицы Ирины Шафировой было обнаружено днем в Ружейном переулке столичного района Хамовники.

Погибшая в Москве светская львица могла лечиться в психиатрической клинике

Фото: Соцсети

Найденная накануне с размозженной головой 45-летняя светская львица Ирина Шафирова, возможно, могла проходить лечение в психиатрической клинической больнице Москвы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по одной из версий, Ирина очень тяжело переживала развод со своим супругом бизнесменом Борисом Шафировым. По некоторым данным, у нее был серьезный нервный срыв, что вполне могло привести к помощи специалистов. У пары осталось двое детей.

Тело светской львицы было найдено возле жилого дома в Ружейном переулке столичного района Хамовники. Она была одета в домашний костюм и дорогую шубу. Предварительной причиной гибели следователи называют падение с большой высоты.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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