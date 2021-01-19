Что предсказала Ванга России на 2021 год

Болгарская провидица Ванга могла предсказать не только будущее отдельного человека, но и предвидеть события, которые ждут весь мир в целом. Судьба России также описана в ее дневниках. Племянница фиксировала все, что вещала гениальная родственница. Так в 2020-м сбылось предсказание Ванги об эпидемии гриппа. Об этом пишет женский онлайн журнал Znakomstva-s-inostrantsami.ru.

По предсказаниям на 2021 год в Российской Федерации уменьшится количество населения. Некоторые исследователи считают, что в этом будут виноваты вооруженные конфликты. Другие говорят, что наступит демографический кризис. По предсказаниям, именно в 2021 году произойдет пик демографического спада. В дальнейшем, по словам Ванги, численность населения страны восстановится.

Также провидица обещала миру природные катаклизмы. Она отметила, что в период с 2020 по 2030 год будет большое количество землетрясений, потопов и вспышек эпидемий. Но спокойно будет только в одной точке планеты. И это, по словам Ванги, Россия.

Стоит отметить, что Вангелия рассказывала очень много про Россию. В предсказаниях ясновидящей наше государство всегда будет играть большую роль в развитии духовной составляющей всего мира. Недаром самой популярной стала фраза Вангелии: «Великая Россия встанет с колен и получит главенствующую роль в мире».

При жизни Ванга точно предсказала гибель «Курска», теракт 11 сентября в Нью-Йорке, развал Советского Союза и смерть Сталина, а также многое другое. А вот ее пророчества про вымирание Европы к 2016 году и Третью мировую войну в 2010 году были ошибочными или их неверно истолковали. В СССР многие полагали, что точность слов болгарской ясновидящей составляла не менее 70%.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова-Некрасова прокомментировала предсказания Ванги на 2021 год.