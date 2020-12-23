Итог для светской дамы: ТОП-4 погубленных красивой жизнью львиц из высшего света

Весть о трагической гибели светской львицы Ирины Шафировой повергла в шок общественность. Ее бездыханное тело с размозженной головой нашли в Ружейном переулке в Москве 22 декабря. Предположительно, женщина упала из окна 15 этажа. Но что послужило тому причиной — несчастный случай, убийство или суицид — доподлинно неизвестно.

Пока следствие выясняет обстоятельства смерти знаменитости, блогер Лена Миро уверенно твердит: этого следовало ожидать. Исходя из своих наблюдений, светская сплетница делает вывод, что дамы, живущие за счет богатых мужчин, редко доживают до старости в добром здравии. Враги, алкоголь, наркотики, любовники-завистники — все это гонит их в могилу.

«Печаль. Но, знаете ли, печаль-то вполне закономерная. <…> Нашли светское тело мертвым. Мне даже не жаль, потому что это — вполне закономерный итог для светской дамы», — обронила фразу Миро.

И… оказалась не далека от истины. 5-tv.ru напомнит о трагических судьбах еще четырех гламурных дам, павших жертвами «красивой» жизни.

Яна Пережевская

Instagram @yanaprezhevskaya

Светской львице Яне Пережевской завидовали многие: яхты, бриллианты, элитное жилье, муж-миллионер Евгений Фролов, трое сыновей — казалось, о чем еще можно мечтать?! Но трагическая участь оказалась неминуема: в 41 год звезда скончалась в полной нищете, будучи сильно избитой.

Все было хорошо, до того момента, пока Фролов не решил уйти из семьи из-за многочисленных измен супруги и отобрать у нее детей. На фоне линой трагедии Пережевская, равно как Шафирова, начала буквально сходить с ума. Женщина погрузилась в алкоголизм, накопила огромные долги, постоянно влипала в странные истории и даже оказалась в психиатрической лечебнице.

«Яна замкнулась в себе. Ни с кем не общалась, не выходила на связь. Она стеснялась своего внешнего вида, постоянно твердила: „У меня и денег нет, чтобы пойти в самое обычное кафе“. Ей было стыдно появиться такой, какой она стала, она хотела забиться в дыру. И очень просила никому не рассказывать о том, как она живет», — вспоминала в беседе с MK.RU ее подруга.

Пережевской не стало 14 февраля 2015 года. Светская львица умерла вследствие тяжелой мозговой травмы и травматического инсульта: ее нашли под кроватью в квартире в Жулебино жестоко избитую. Попытки вернуть селебрити к жизни оказались тщетны.

Виновник трагедии так и не был найден. И хотя близкие Яны предполагали, что отомстить ей за измены мог бывший супруг, его причастность также не была доказана. На похороны светской львицы ни Фролов, ни дети не явились.

Анастасия Чекати

Instagram @anastasiacia

Звезда Playboy Анастасия Чекати погибала в страшных муках. 18 февраля 2018 года ее заколол ножом собственный муж — стоматолог Алексей Митаки. После трагедии мужчина совершил суицид.

Хронологию тех событий трудно полностью восстановить. По свидетельствам друзей и близких четы, за некоторое время до убийства Митаки позвонил родственникам и попросил их позаботиться о новорожденном ребенке. Он давно жил отдельно от Чекати и в роковой вечер 18 февраля как раз планировал навестить малышку. Как сообщали СМИ, между влюбленными произошла крупная ссора, которая и привела к трагедии.

Отношения между Алексеем и Анастасией, по слухам, были крайне напряженные. Звезда ревновала любимого к бывшей жене, от которой у него остался ребенок. Нередко мужчина поколачивал светскую львицу, но обращаться в полицию та не собиралась. И, как оказалось, совершенно напрасно.

Руслана Коршунова

Instagram @rus_korshun

Смерть 20-летней фотомодели Русланы Коршуновой шокировала общественность не меньше. Трагедия произошла в июне 2008 года. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Нью-Йорке. При падении с девятого этажа она получила множественные травмы, не совместимые с жизнью.

Друзья и близкие селебрити негодовали: неужели суицид? Ведь карьера Русланы была на пике, за несколько дней до ЧП та вернулась из рабочей поездки в Париж и была «на седьмом небе от счастья».

«Она никак не могла убить себя. Она так любила жить!» — уверяла СМИ лучшая подруга Коршуновой.

Подтверждает это и швейцар дома, который последним видел в живых модель. Мужчина утверждал, что в день смерти Руслана была в приподнятом настроении. Зато за несколько часов до гибели та оставила в соцсети необычную заметку.

«Когда из тесной клетки ты отпустишь в небо птицу,

Она с лазурной высоты к тебе не возвратится…» — написала Коршунова.

Как выяснилось позднее, в жизни модели был некий молодой человек, которого за глаза называли психом. Знакомые Коршуновой утверждали, что тот не давал ей прохода и буквально морально унижал. По слухам, довести Руслану могла тяжелая работа. Оставаясь наедине с собой, та впадала в страшную депрессию.

Было ли это самоубийство или роковая случайность — никто не узнает. Но факт остается фактом: криминального характера в этом деле найдено не было.

Юлия Лошагина

Соцсети

Модель Юлия Прокопьва-Лошагина пострадала от рук собственного мужа. О пропаже девушки стало известно 22 августа 2013 года. Спустя сутки ее обгоревшее тело было найдено в лесном массиве в Екатеринбурге. Следствие установило, что возлюбленный на почве ревности сломал красавице шею, а после пытался скрыть следы преступления.

Того самого Дмитрия осудили на десять лет колонии строгого режима. В 2020-м суд заменил ему неотбытую часть срока на ограничение свободы. Мама покойной была в полном шоке.

«Десять лет за зверское убийство — это не так много, а выйти через шесть лет, не признав вину, не изменившись — это слишком!» — недоумевала женщина.

Сегодня она наняла лучшего адвоката, чтобы добиться справедливости.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему муж-бизнесмен Ирины Шафировой отселил от нее детей.