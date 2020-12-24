Детей разрешат перевозить в «старых» автобусах. Насколько это безопасно?

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 299

Директор Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей прокомментировал новые правила перевозки пассажиров.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Новые «Правила организованной перевозки группы детей автобусами» вступают в силу в 2021 году. Ранее школьников могли перевозить только те транспортные, с года выпуска которых прошло не более десяти лет. Теперь главное условие — прохождение техосмотра. Возраст автобусов не имеет значения.

В интервью 5-tv.ru директор Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей разъяснил новые нормы.

«В рамках механизма регуляторной гильотины правительством принято решение о признании утратившим в силу всех нормативных актов, которые содержат обязательные требования, установленные до 1 ноября 2020 года. Правила о перевозке детей были учреждены правительством в 2013 году и, несмотря на то, что положение о возрасте автобусов в этих правилах содержится, надо признать, что, по сути, эта норма не работала все эти годы.<…> Каждый раз многократно эта норма переносилась. По факту это такая „спящая“ норма оказалась. На протяжении семи лет она, находясь в тексте постановления правительства, фактически не работала», — отметил эксперт.

Он отметил, что новые правила перевозки детей вовсе не уменьшают безопасность транспортных средств. Напротив, с 1 марта 2021 года ужесточаются правила прохождения техосмотра, что куда более важно, чем возраст тавтобусов.

«Действующая система подтверждения права на использование транспортного средства — это технический осмотр. Он подтверждает допуск транспортного средства к эксплуатации. <…> Если транспортному средству до пяти лет, технический осмотр будет проводиться раз в год, свыше пяти лет — каждые шесть месяцев. <…> Не всегда возраст транспортного средства влияет на эксплутационные характеристики», — добавил Алексей Бакирей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьники до глубокой ночи бродили по пещерам Подмосковья.

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