ТОП-5 секретов самой вкусной селедки под шубой от Юлии Высоцкой
Квашеная капуста, жаренный лук и корейская морковь — еще не все, чем вы можете удивить гостей!
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Что делать, если за долгие годы вкусная рыбка под слоями картофеля и свеклы уже «приелась? «Включить фантазию!» — уверяет телеведущая Юлия Высоцкая и предлагает ТОП-5 способов разнообразить любимый салат.
Лайфхак № 1
Для начала можно поэкспериментировать с ингредиентами. И первое, что наверняка захочется убрать из салата, — лук. Кто-то просто не любит острое, кому-то овощ запрещен из-за проблем со здоровьем, другие же ненавидят послевкусие. Не любите в сыром виде? Смело используйте вместо обычного маринованный или жаренный!
«Если предварительно замариновать лук, он приобретет пикантный кисло-сладкий вкус и приятный хруст, а салат получится более вкусным и изысканным. При этом резкий вкус смягчится. Для маринования нарезанный лук на 15 минут заливают небольшим количеством воды с одной ложкой уксуса», — отмечает Юлия.
Лайфхак № 2
Не жалейте времени на приготовление салата: чем мельче будут нашинкованы овощи, тем закуска будет нежнее. К слову, некоторые ингредиенты можно и вовсе «прогнать» через мелкую терку. Если же вы предпочитаете добавлять к «шубе» яблоки, их лучше порезать вручную, чтобы дали меньше сока.
Лайфхак № 3
Если же приелись и яблоки, дополнить салат можно маринованными огурцами, кукурузой, авокадо или зеленым горошком.
«Ароматная квашеная капуста придаст салату оригинальный вкус, как и жареные грибы, особенно шампиньоны. Обычную отварную морковь можно заменить корейской — получается очень вкусно!» — советует гуру кулинарии.
Лайфхак № 4
Не экономьте на ингредиентах для любимой «шубы». Юлия Высоцкая уверяет: если вы приобретете качественную селедку и свежайший майонез — даже без кулинарных экспериментов ваш салат получится очень вкусным!
К слову, необязательно сразу резать покупную селедку в «шубу». Если предварительно смешать ее с луком и растительным маслом и только после этого выложить на блюдо — салат будет в десятки раз сочнее.
Лайфхак № 5
Ну, а если надоела и сама селедка — смело меняйте ее на другие морепродукты!
«Попробуйте взять слабосоленую семгу, и вы удивитесь новому вкусу блюда! Технология приготовления селедки под шубой при этом остается прежней. Очень вкусны в салате копченая сельдь, красная икра и креветки», — заключила Юлия Высоцкая.
И не спешите сразу пробовать изысканное блюдо: лучше дайте ему настояться на холоде и пропитаться ароматами и вкусами.
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