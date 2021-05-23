ТОП-5 секретов самой вкусной селедки под шубой от Юлии Высоцкой

Что делать, если за долгие годы вкусная рыбка под слоями картофеля и свеклы уже «приелась? «Включить фантазию!» — уверяет телеведущая Юлия Высоцкая и предлагает ТОП-5 способов разнообразить любимый салат.

Лайфхак № 1

Для начала можно поэкспериментировать с ингредиентами. И первое, что наверняка захочется убрать из салата, — лук. Кто-то просто не любит острое, кому-то овощ запрещен из-за проблем со здоровьем, другие же ненавидят послевкусие. Не любите в сыром виде? Смело используйте вместо обычного маринованный или жаренный!

«Если предварительно замариновать лук, он приобретет пикантный кисло-сладкий вкус и приятный хруст, а салат получится более вкусным и изысканным. При этом резкий вкус смягчится. Для маринования нарезанный лук на 15 минут заливают небольшим количеством воды с одной ложкой уксуса», — отмечает Юлия.

Лайфхак № 2

Не жалейте времени на приготовление салата: чем мельче будут нашинкованы овощи, тем закуска будет нежнее. К слову, некоторые ингредиенты можно и вовсе «прогнать» через мелкую терку. Если же вы предпочитаете добавлять к «шубе» яблоки, их лучше порезать вручную, чтобы дали меньше сока.

Лайфхак № 3

Если же приелись и яблоки, дополнить салат можно маринованными огурцами, кукурузой, авокадо или зеленым горошком.

«Ароматная квашеная капуста придаст салату оригинальный вкус, как и жареные грибы, особенно шампиньоны. Обычную отварную морковь можно заменить корейской — получается очень вкусно!» — советует гуру кулинарии.

Лайфхак № 4

Не экономьте на ингредиентах для любимой «шубы». Юлия Высоцкая уверяет: если вы приобретете качественную селедку и свежайший майонез — даже без кулинарных экспериментов ваш салат получится очень вкусным!

К слову, необязательно сразу резать покупную селедку в «шубу». Если предварительно смешать ее с луком и растительным маслом и только после этого выложить на блюдо — салат будет в десятки раз сочнее.

Лайфхак № 5

Ну, а если надоела и сама селедка — смело меняйте ее на другие морепродукты!

«Попробуйте взять слабосоленую семгу, и вы удивитесь новому вкусу блюда! Технология приготовления селедки под шубой при этом остается прежней. Очень вкусны в салате копченая сельдь, красная икра и креветки», — заключила Юлия Высоцкая.

И не спешите сразу пробовать изысканное блюдо: лучше дайте ему настояться на холоде и пропитаться ароматами и вкусами.