ТОП-4 знаков зодиака, которым повезет в год белого Быка

Белый Бык символизирует независимость, солидность, материальное благополучие и порядок. В 2021-м удача точно улыбнется пяти знакам, которые могут быть упрямыми и стоять на своем, пишет Радио Sputnik.

Овен — удача в карьере

2021-й даст Овнам возможность показать свою значимость на профессиональном фронте. Но людям, рожденным под этим знаком, нужно остерегаться неоправданных рисков. Неудачными могут стать январь и июль. Упорство в работе поможет овнам стать богаче. Кто-то начнет быстрее двигаться по карьерной лестнице, некоторые заведут полезные знакомства. Также в наступающем году овны могут сделать важные приобретения или хотя бы не потратить деньги зря. Одинокие представители знака рискуют в год Быка встретить свою судьбу.

Близнецы — удача в любви

Обаятельные и привлекательные Близнецы повысят в новом году свои навыки флирта. Самыми удачными месяцами для знака станут январь, март и ноябрь. Также звезды обещают Близнецам, что все дела в 2021 году будут даваться им с легкостью. Источником положительной энергии для знака станет солнечное затмение, которое произойдет 10 июня. С карьерой у Близнецов проблем не будет. Бык об этом позаботится.

Весы — удача в деньгах

Тяжелый труд наконец принесет Весам заслуженные деньги. Произойдет это в 2021-м. Бык любит тех, кто любит трудиться. Новый год подтолкнет Весов к принятию принципиально значимых для будущего решений и выводов. Также в ближайшие 12 месяцев Весы смогут наладить свое здоровье. А еще представителей знака ждет везение в делах амурных. Летом одиноким представителям знака предстоит долгожданная встреча со своей второй половинкой.

Стрельцы — сюрпризы

Стрельцов в 2021 году ждет много позитива. Для них откроются возможности, которые раньше были просто невозможны. Задача Стрельцов — не упустить их. Бык потребует от представителей знака напряженного умственного труда, но потом обязательно вознаградит за труды. Кто-то из Стрельцов получит неоценимый опыт в новом году, других ждут важные знакомства. Новые люди помогут рожденным под знаком Стрельца стремительно двигаться по карьерной лестнице. В любви Стрельцов тоже ждет удача. Самым счастливым месяцем станет апрель.

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