ТОП-4 знаков зодиака, которым повезет в год белого Быка

|
Анна Васильева
57 261

У некоторых представителей астрологического круга жизнь в новом году резко изменится в лучшую сторону.

ТОП-4 знаков зодиака, которым повезет в год белого Быка

Фото: Depositphotos / stas-bejsov

Белый Бык символизирует независимость, солидность, материальное благополучие и порядок. В 2021-м удача точно улыбнется пяти знакам, которые могут быть упрямыми и стоять на своем, пишет Радио Sputnik.

Овен — удача в карьере

2021-й даст Овнам возможность показать свою значимость на профессиональном фронте. Но людям, рожденным под этим знаком, нужно остерегаться неоправданных рисков. Неудачными могут стать январь и июль. Упорство в работе поможет овнам стать богаче. Кто-то начнет быстрее двигаться по карьерной лестнице, некоторые заведут полезные знакомства. Также в наступающем году овны могут сделать важные приобретения или хотя бы не потратить деньги зря. Одинокие представители знака рискуют в год Быка встретить свою судьбу.

Близнецы — удача в любви

Обаятельные и привлекательные Близнецы повысят в новом году свои навыки флирта. Самыми удачными месяцами для знака станут январь, март и ноябрь. Также звезды обещают Близнецам, что все дела в 2021 году будут даваться им с легкостью. Источником положительной энергии для знака станет солнечное затмение, которое произойдет 10 июня. С карьерой у Близнецов проблем не будет. Бык об этом позаботится.

Весы — удача в деньгах

Тяжелый труд наконец принесет Весам заслуженные деньги. Произойдет это в 2021-м. Бык любит тех, кто любит трудиться. Новый год подтолкнет Весов к принятию принципиально значимых для будущего решений и выводов. Также в ближайшие 12 месяцев Весы смогут наладить свое здоровье. А еще представителей знака ждет везение в делах амурных. Летом одиноким представителям знака предстоит долгожданная встреча со своей второй половинкой.

Стрельцы — сюрпризы

Стрельцов в 2021 году ждет много позитива. Для них откроются возможности, которые раньше были просто невозможны. Задача Стрельцов — не упустить их. Бык потребует от представителей знака напряженного умственного труда, но потом обязательно вознаградит за труды. Кто-то из Стрельцов получит неоценимый опыт в новом году, других ждут важные знакомства. Новые люди помогут рожденным под знаком Стрельца стремительно двигаться по карьерной лестнице. В любви Стрельцов тоже ждет удача. Самым счастливым месяцем станет апрель.

Ранее 5-tv.ru рассказал, представительницы каких знаков зодиака чаще других заводят романы на стороне.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.88
0.22 90.79
0.11
Возможность передохнуть: астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 янва...

Последние новости

23:21
Помпео назвал политику администрации Трампа к России самой жесткой
22:56
Бывший муж Полины Гагариной объяснил запрет отвозить дочь за рубеж
22:46
ТОП-4 знаков зодиака, которым повезет в год белого Быка
22:16
Били камнями и палками: военные сошлись в рукопашной схватке на границе Индии и Китая
21:50
«Не получил ни копейки»: Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии
21:28
Это реально: кто может получить вечный иммунитет к коронавирусу?

Сейчас читают

«Неуместно шутить»: в сети осудили Садальского за фото Грачевского с COVID-19
Германия в истерике: в РФ решили отказаться от импорта свинины
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии
Регина Тодоренко госпитализирована на Бали

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака