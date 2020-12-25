«Уже в ближайшем будущем»: Кравец заявила о скорой свадьбе Филиппа Киркорова

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, наконец, надумал жениться. Долгие годы он посвятил сцене и зрителю, а теперь решил подумать о себе. С таким заявлением в эфире передачи «Пусть говорят» выступила светская львица Алена Кравец.

«В последние дни у нас на Рублевке активно обсуждают предстоящую свадьбу Киркорова! Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время», — отметила звезда.

По ее словам, информаторы намекают, что избранницей артиста стала женщина, родившая ему детей — Мартина и Аллу-Викторию. Вопреки утверждениям самого Филиппа, Алена отмечает, что певец передумал хранить в тайне имя суррогатной матери.

Наряду с этим Кравец сделала и другое шокирующее заявление: супругой Киркорова вполне может стать диджей Катя Гусева. Светская львица отметила, что селебрити давно дружат и их отношения можно назвать весьма близкими. Однако сама Алена признается, что не хотела бы для «короля» такой судьбы. По ее мнению, эта артистка слишком «грубая для Филиппа».

«Ему нужна такая, как я: скромная, ласковая, добрая девушка. А еще я нежная очень. Жаль, что я замужем, а то приударила бы за Филиппом. Но муж меня не отпускает. Говорит, что в браке с ним я карму отрабатываю», — иронично заметила дива.

Instagram @fkirkorov

Слова Кравец отчасти подтверждают и некоторые факты. Например, недавно ведущий дизайнер Аника Керимова, славящаяся тем, что создает для звезд уникальные свадебные наряды, выложила фото в обнимку с Киркоровым. В описании отметила, что готовит для короля эстрады нечто особенное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anika Kerimova (@anikakerimova_official)

Ну, а пока сам певец молчит, Кравец произносит поздравительные речи.

«Я очень хочу, чтобы он был счастлив. Он, как никто другой, этого заслуживает. Ведь он уже 15 лет холостяк! Для мужчины это очень непросто. Каждый человек нуждается в том, чтобы его любили и за ним ухаживали», — заключила Алена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как диджей Екатерина Гусева прокомментировала слухи о свадьбе с Филиппом Киркоровым.