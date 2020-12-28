Сестра матроса с затонувшей «Онеги» рассказала о последнем разговоре с братом

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 133

Елизавета Тимербаева заявила, что для ее брата этот рейс был первым. Сегодня судно во время шторма пошло на дно Баренцева моря.

Фото, видео: © fleetphoto.ru

Брат Елизаветы Тимербаевой — один из 19 членов экипажа, которые находились во время крушения на борту судна «Онега» в Баренцевом море. Девушка рассказала 5-tv.ru, когда в последний раз общалась с родственником, и упоминал ли он о каких-то проблемах на корабле.

«Это его первый рейс в этой компании, на этом судне. Они заходили сдавать груз в порт города Мурманск где-то в районе 12–13 декабря. И вот снова ушли в рейс. На берег они не сходили. Ну мы разговаривали только по телефону. Разговаривали вот где-то в этих же числах: 12, 13, 14. Я точно не помню. Но ничего особенного он не рассказывал. Обычный семейный разговор», — отметила Елизавета.

Сестра матроса пока не знает, жив ли ее брат. Никакой информации о состоянии 17 пока ненайденных рыбаков не поступало.

Известно, что судно работало на «Рыбколхоз имени Калинина» из Архангельской области, а принадлежит оно компании АО «Вариант РПФ». На борту корабля во время сильного шторма находились 19 человек, двоих удалось спасти. В интервью 5-tv.ru пресс-секретарь Федерального агентства, советник заместителя Министра транспорта РФ Алексей Кравченко рассказал о том, что двое спасенных с затонувшего рыболовецкого судна были в гидрокостюмах. Сейчас продолжаются поиски еще 17 человек, по предварительным данным, они погибли.

Ранее 5-tv.ru писал, что по факту затопления судна «Онега» в Баренцевом море возбуждено уголовное дело.

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