Госпитализированная Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии

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Светлана Шевченко
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Медики диагностировали у 86-летней актрисы коронавирусную инфекцию с поражением 36% легких.

Госпитализированная Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Госпитализированная с COVID-19 народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшений здоровья не наблюдается. Об этом 5-tv.ru сообщили в больнице № 122 имени Соколова, где находится звездная пациентка.

Как сообщалось ранее, медики выявили у 86-летней актрисы поражение 36% легких. При этом Алиса Бруновна в собственной ей манере не падает духом, верит в лучшее и периодически интересуется можно ли ей покурить. Конечно, в этой слабости ей врачи отказывают.

К аппарату ИВЛ знаменитость подключать не стали. По словам медиков, она дышит самостоятельно и «только получает кислородную поддержку».

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