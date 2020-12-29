Госпитализированная Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии

Госпитализированная с COVID-19 народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшений здоровья не наблюдается. Об этом 5-tv.ru сообщили в больнице № 122 имени Соколова, где находится звездная пациентка.

Как сообщалось ранее, медики выявили у 86-летней актрисы поражение 36% легких. При этом Алиса Бруновна в собственной ей манере не падает духом, верит в лучшее и периодически интересуется можно ли ей покурить. Конечно, в этой слабости ей врачи отказывают.

К аппарату ИВЛ знаменитость подключать не стали. По словам медиков, она дышит самостоятельно и «только получает кислородную поддержку».