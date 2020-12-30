«Бедные люди думают, что общаются с Юрой»: Разин разоблачил Шатунова

Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал своим подписчикам, что сам ведет свои социальные сети. Чего, по его мнению, не скажешь о певце Юрии Шатунове. По словам Разина, директор Шатунова Аркадий Кудряшов нанял фанатку, которая ведет страницы артиста в Одноклассниках, Instagram, ВКонтакте и на YouTube.

«Она от имени Юры общается с его поклонниками и отвечает на их комментарии. Я, в отличие от него, сам веду свой Instagram и не доверяю никаким фанаткам свое мнение. А то, что бедные люди думают, что они общаются с Юрой Шатуновым через его соцсети — это конечно неправда. Они общаются с обыкновенной фанаткой, которая за это получает заработную плату, а Кудряшов наставлят ее, как с ними общаться, потому что она ничего не знает о жизни Юры Шатунова и группы «Ласковый май», — заявил Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Подписчики очень расстроились тому, что узнали. Многие из них поблагодарили Андрея Разина за его честность со своими поклонниками.

«Вот вы огорчили его фанаток. Это все равно как сказать ребенку, что Деда Мороза нет»;

«Не знал этого, спасибо Андрей»;

«Вот это вы его спалили. Мы рады, что вы находите время для своих подписчиков, спасибо», — написали почитатели творчества «Ласкового мая».

Ранее 5-tv.ru писал, что предприимчивый Андрей Разин решил приобрести скандальный памятник Аленке. Основатель группы «Ласковый май» уверен, что именно это изваяние станет символом уходящего года.