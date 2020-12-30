Известная телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована на Бали. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

«Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — рассказала ведущая, сразу после происшествия, не придав истории большого значения.

Однако чуть позже появились новые сторис, где Регина рассказала о продолжении эпопеи, в которой ей все же пришлось обратиться за помощью к медикам.

«Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом», — пожаловалась блогерша.

Instagram @reginatodorenko

На острове телеведущая находится с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым. На записи видно, что рядом с Региной находится и ее супруг.

Эта поездка же не в первый раз оборачивается неприятностями, из-за которых Тодоренко приходится обращаться к медикам. Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын звездной пары оказался в больнице после падения на Бали.