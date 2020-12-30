Регина Тодоренко госпитализирована на Бали
На острове телеведущая находится с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым.
Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Известная телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована на Бали. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.
«Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — рассказала ведущая, сразу после происшествия, не придав истории большого значения.
Однако чуть позже появились новые сторис, где Регина рассказала о продолжении эпопеи, в которой ей все же пришлось обратиться за помощью к медикам.
«Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом», — пожаловалась блогерша.
На острове телеведущая находится с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым. На записи видно, что рядом с Региной находится и ее супруг.
Эта поездка же не в первый раз оборачивается неприятностями, из-за которых Тодоренко приходится обращаться к медикам. Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын звездной пары оказался в больнице после падения на Бали.
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