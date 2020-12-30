Регина Тодоренко госпитализирована на Бали

|
Алиса Маркова
5 046

На острове телеведущая находится с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована на Бали. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram. 

«Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — рассказала ведущая, сразу после происшествия, не придав истории большого значения.

Однако чуть позже появились новые сторис, где Регина рассказала о продолжении эпопеи, в которой ей все же пришлось обратиться за помощью к медикам.

«Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом», — пожаловалась блогерша. 

Instagram @reginatodorenko

На острове телеведущая находится с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым. На записи видно, что рядом с Региной находится и ее супруг.

Эта поездка же не в первый раз оборачивается неприятностями, из-за которых Тодоренко приходится обращаться к медикам. Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын звездной пары оказался в больнице после падения на Бали.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.88
0.22 90.68
0.47
«Убивают по-подлому»: малоизвестные факты о характере быка — символа 2021...

Последние новости

23:28
Российский МИД осудил атаки на международный аэропорт в Йемене
23:13
Чичерину вызвали на допрос в угрозыск подмосковного Клина
23:00
Члены сборной России попали в ДТП на границе Швейцарии с Италией
22:49
Мария Захарова рассказала о необычном подарке себе на день рождения
22:42
Мишустин подарил девочке из Твери синтезатор и сыграл для нее «Голубой вагон»
22:28
Басков ярче других артистов засветился на «голубых огоньках»

Сейчас читают

Регина Тодоренко госпитализирована на Бали
Алкоголь, развод, «Виагра», обезьяна Маша: что творит Бари Алибасов?
Время для серьезного прорыва: астропрогноз на 2021 год для всех знаков зодиака
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В каких скандалах замешан Бари Алибасов?
Уснувшие на полу медики рассказали о ночи в красной зоне
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака