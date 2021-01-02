Елена Степаненко прокомментировала новость о романе с молодым помощником

Юмористке Елене Степаненко приписали бурный роман с 30-летним помощником. Разведенная звезда эмоционально высказалась об этой новости, пишет Starhit.ru.

«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! Конечно, вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год, чего я всем и желаю!» — заявила Елена Степаненко.

Бывшая жена Евгения Петросяна добавила, что современная пресса богата фейками.

«А еще хотелось бы поменьше вранья в прессе, чтобы люди верили, как раньше печатным изданиям! Я вот лично верю, что добро всегда побеждает зло!» — отметила Степаненко.

Пара юмористов прожила вместе 33 года. Развод состоялся в 2018-м. Инициатором разрыва стал Евгений Петросян. Позже он женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Она родила шоумену сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петросян рассказал, как Степаненко пыталась его удержать.