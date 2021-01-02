Дочь российского миллиардера Романа Абрамовича София выходит замуж. О грядущих переменах в личной жизни 26-летняя София сообщила в своем Instagram.

Красавица-блондинка выложила в сеть два снимка. На первом — девушка стоит, наклонившись к мужчине в белом. Он же упал перед ней на одно колено. Композиция прекрасна: позади — легкие волны, все вокруг усыпано розами и зеленью.

На втором снимке София демонстрирует драгоценное колечко, надетое на безымянный пальчик кавалером.

«Я никогда не забуду прошлую ночь! Это идеальное начало Нового года!» — подписала нежные кадры Абрамович.

Исходя из геолокации под фото становится понятно, что избранник дочери предпринимателя сделал ей предложение руки и сердца на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Instagram @sofiaabramovich97

Поклонники Софии были приятно удивлены неожиданным известием и пожелали молодым долгих и счастливых лет совместной жизни.

«Боже, это так здорово! Очень рада за вас!»

«Класс! Море, Карибы… Это так романтично!»

«София, будь счастлива и любима!» — обращались к наследнице Романа Абрамовича юзеры.

К слову, о будущем супруге Софии известно не так уж много. Как-то раз девушка обмолвилась, что этот роман завязался в период карантина из-за коронавируса. Познакомила влюбленных сестра Абрамович.

В настоящее время пара проживает в Великобритании. Не так давно София закончила там престижный колледж Royal Holloway при Лондонском университете: теперь она специалист в области маркетинга и менеджмента. Состояние семьи завидной невесты оценивается более чем в десять миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Романа Абрамовича ждет ребенка от греческого миллиардера.