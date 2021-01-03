«Болезнь Х»: Онищенко оценил опасность нового смертельного вируса

Врач-эпидемиолог, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал заявление ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума о возможности появления смертельно опасной «Болезни X». В свое время исследователь был среди первооткрывателей вируса Эбола.

Эксперт отметил, что у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, но при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания были отрицательными. Муембе-Тамфум считает, что женщина может стать нулевым пациентом с «Болезнью Х», такой же заразной, как коронавирус и еще более смертоносной, чем Эбола.

Заявление ученого Онищенко счел преждевременным.

«Это, я считаю, просто некорректно делать, потому что тут же запускается общественное мнение. Ну Эбола, ну что Эбола? У нас, как мы ее открыли в 1953 году, каждые пять, шесть, восемь, иногда десять лет она „подрастает“. Три года назад она была уже в таком региональном эпидемическом уровне — четыре страны „загорелись“. Появится она, снова придет лет через пять еще. Это закономерность эпидемического процесса», — считает Геннадий Онищенко.

Профессор Муембе-Тамфум также заявил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, большинство которых рождаются в тропических лесах Африки. Кроме того он ожидает появления новых патогенов, передающихся человеку от животных, сообщает CNN.

«Каждый год грипп появляется новый, каждый год появляются какие-то другие инфекции. Так что это неизбежный процесс эволюции, пресловутое биологическое равновесие. Так что разберемся. Это нужно делать в профессиональном сообществе. Сейчас, я думаю, Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов, поехать и разобраться с этим. Вот что нужно делать сейчас. А он (Муембе-Тамфум — Прим. ред.) заявления эти делает», — отметил российский эпидемиолог.

По мнению Онищенко, то, что предварительные данные о некоем заболевании вынесены на всеобщее обсуждение, может привести к необоснованной панике в массах. Пока, считает главный санитарный врач страны, рано «наводить ужас на человечество».

«Если это даже близкий вирус (к Эболе — прим.ред.), во всяком случае география примерно та же, то у нас уже есть и понимание, и подходы к нему, вакцины высокой степени готовности. Поэтому, я думаю, мы к этой ситуации подойдем более подготовленными, чем в прошлые разы, если она, конечно, будет иметь продолжение», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Онищенко раскритиковал ученых Йельского университета за статью о «неправильных» антителах к коронавирусу.