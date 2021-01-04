Ксения Алферова показала редкое фото Александра Абдулова

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Анастасия Шадская
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Народный артист РСФСР умер в 2008 году от рака легких.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Irena Niko; Instagram @ksenialferova

Актриса Ксения Алферова почтила день смерти своего отца — актера Александра Абдулова. 3 января исполнилось 13 лет со дня его кончины от рака легких. Дочь поделилась с подписчиками в Instagram редким фото с народным артистом РСФСР.

На снимке маленькая Ксения с Абдуловым сидят в цирке. Судя по возрасту будущей актрисы, фотография была сделана в 80-е.

«Не люблю 3 января! В этот день не стало моего папы», — подписала Алферова трогательное фото.

Instagram @ksenialferova

Ксения родилась в первом браке Ирины Алферовой с дипломатом Бойко Гюровым из Болгарии. Но с самого детства ее воспитывал именно Александр Абдулов. Он удочерил Ксению сразу после женитьбы на ее матери, и она всегда считала его родным отцом, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Подписчики Ксении поддержали ее в комментариях к записи.

«Светлая память вашему папе! Его очень не хватает на Земле!»;

«Светлая память Александру Гавриловичу, у вас был Великий папа…»;

«Какой же у вас был замечательный папа»;

«Ксения, вы достойная дочь своего отца», — написали они в комментариях.

У Александра Абдулова также есть вторая дочь — 13-летняя Евгения от его брака с юристом Юлией Мешиной. Девочке не было и года, когда ее отец умер от рака легких. 

Ранее 5-tv.ru писал, что надгробный памятник Абдулову ужаснул его фанатов.

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