Лолита поцеловала лидера Rammstein и назвалась его сестрой — видео

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Анастасия Шадская
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Тилль Линдеманн 4 января отмечает 58-летие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская оригинально поздравила с днем рождения лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна во время встречи в Дубае

«4 января день рождения у замечательного человека, поэта, музыканта, лидера Rammstein Тилля Линдеманна, — написала Лолита и поблагодарила за это его мать. — Просто будь здоров и будь. Названая сестра-панк».

Неожиданно для артиста Лолита поцеловала его.

«Я твоя сестра! Не думайте ничего плохого!» — добавила она при этом.

Подписчики Милявской оценили такое «признание».

«Милый „братик“»;

«Лолита, как ваш названый брат похож на танцующего миллионера! Блин… Забыла, как его зовут! Но все равно похож! Может, он тоже его брат?»

«Это брат Бориса Моисеева. Они похожи», — поддержали они ее шутку.

Instagram @lolitamilyavskaya

А многих пользователей взволновало отсутствие рядом с Линдеманном певицы Светланы Лободы. В сети убеждены, что у звезд был роман, и ее младшая дочь Тильда родилась от этого союза.

«А где же Лобода?»;

«А что ж он без Лободы?» — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показывал фото дочери Алсу в обнимку с лидером Rammstein. Семья певицы переживает пандемию в Дубае, спасаясь там от вируса и строгих ограничений.

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