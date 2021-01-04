Лолита поцеловала лидера Rammstein и назвалась его сестрой — видео
Тилль Линдеманн 4 января отмечает 58-летие.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; Instagram @lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская оригинально поздравила с днем рождения лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна во время встречи в Дубае.
«4 января день рождения у замечательного человека, поэта, музыканта, лидера Rammstein Тилля Линдеманна, — написала Лолита и поблагодарила за это его мать. — Просто будь здоров и будь. Названая сестра-панк».
Неожиданно для артиста Лолита поцеловала его.
«Я твоя сестра! Не думайте ничего плохого!» — добавила она при этом.
Подписчики Милявской оценили такое «признание».
«Милый „братик“»;
«Лолита, как ваш названый брат похож на танцующего миллионера! Блин… Забыла, как его зовут! Но все равно похож! Может, он тоже его брат?»
«Это брат Бориса Моисеева. Они похожи», — поддержали они ее шутку.
А многих пользователей взволновало отсутствие рядом с Линдеманном певицы Светланы Лободы. В сети убеждены, что у звезд был роман, и ее младшая дочь Тильда родилась от этого союза.
«А где же Лобода?»;
«А что ж он без Лободы?» — написали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показывал фото дочери Алсу в обнимку с лидером Rammstein. Семья певицы переживает пандемию в Дубае, спасаясь там от вируса и строгих ограничений.
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