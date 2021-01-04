«Это полный треш!» — Клаву Коку отказались пустить в самолет

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Виктория Андреева
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Звезде пришлось ждать вылета в Сочи в «Домодедово» несколько часов.

Фото, видео: Instagram @klavacoca

Юную певицу и видеоблогера Клаву Коку отказались пустить в самолет рейсом до Сочи. О причинах ЧП звезда рассказала фолловерам в Instagram.

В ролике, опубликованном в сторис селебрити, заметно, что она лежит на куче вещей, а улыбка на ее лице едва ли похожа на искреннюю. Подпись «треш» говорит сама за себя.

Как выяснилось, утром 24-летняя Клава должна была вылететь из Москвы в теплые края. Девушка призналась, что ночью почти не спала и встала очень рано, чтобы не пропустить регистрацию на посадку. Однако в аэропорту «Домодедово» ее поджидал сюрприз: артистку отказались пускать на борт, а рейс перенесли. Даже несмотря на то, что певица купила билет в бизнес-класс.

«Мой самолет сейчас улетает. А знаете, почему я не на нем? Потому что мне сказали: „На вас нет мест“», — заявила Кока.

Также девушка добавила, что сотрудники аэропорта вручили ей ваучер на 600 рублей, чтобы звезда могла чего-нибудь перекусить, пока ожидает следующего рейса. Спустя три часа Клаву все же разместили в самолете.

Instagram @klavacoca

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Павла Деревянко не выпустили из России на отдых заграницу.

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