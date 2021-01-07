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«Прекрасное начало года»: младшая дочь Меладзе попала в больницу

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Анна Васильева
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18-летняя наследница артиста, предположительно, сломала шею прямо в Рождество.

Фото, видео: Instagram @meladzearina

Младшая из трех дочерей певца Валерия Меладзе Арина угодила в больницу. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instsgram. В сторис она разместила фото из коридора медучреждения и написала: «Прекрасное начало года».

Сайт Teleprogramma.pro пишет, что позднее в микроблоге Арины появилось краткое описание случившегося. Дочь артиста сломала шею в Рождество. Обстоятельства, при которых она получила повреждения, девушка не раскрывает. Известно только то, что Арина Меладзе занимается спортом, однако позже, по всей вероятности, запись девушка удалила.

Instagram @meladzearina

Арина — младшая из трех дочерей Валерия Меладзе, рожденных в браке с первой женой исполнителя Ириной Малухиной. Когда ей было 12 лет, папа ушел к Альбине Джанабаевой. Певица родила ему двоих сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыканту Валерию Меладзе предложили бросить его жену — певицу Альбину Джанабаеву — и вернуться к бывшей супруге Ирине. Об этом написала ему в комментариях одна из пользовательниц соцсети.

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