«Прекрасное начало года»: младшая дочь Меладзе попала в больницу

Младшая из трех дочерей певца Валерия Меладзе Арина угодила в больницу. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instsgram. В сторис она разместила фото из коридора медучреждения и написала: «Прекрасное начало года».

Сайт Teleprogramma.pro пишет, что позднее в микроблоге Арины появилось краткое описание случившегося. Дочь артиста сломала шею в Рождество. Обстоятельства, при которых она получила повреждения, девушка не раскрывает. Известно только то, что Арина Меладзе занимается спортом, однако позже, по всей вероятности, запись девушка удалила.

Instagram @meladzearina

Арина — младшая из трех дочерей Валерия Меладзе, рожденных в браке с первой женой исполнителя Ириной Малухиной. Когда ей было 12 лет, папа ушел к Альбине Джанабаевой. Певица родила ему двоих сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыканту Валерию Меладзе предложили бросить его жену — певицу Альбину Джанабаеву — и вернуться к бывшей супруге Ирине. Об этом написала ему в комментариях одна из пользовательниц соцсети.