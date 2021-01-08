«Семья стриженая»: Галкин и Пугачева с детьми дружно сменили прически на Рождество

Все звездное семейство Максима Галкина и Аллы Пугачевой на Рождество обновило образы. Юморист поделился этим с подписчиками в Instagram, выложив трогательное видео.

Ролик начался с появления гордого Гарри Галкина.

«Вот какие мы с папочкой подстриженные!» — похвастался он на камеру.

«А мне кончики подстригли», — вмешалась его двойняшка Лиза и продемонстрировала свои длинные косички.

Забавная перепалка близнецов была прервана самой Примадонной.

«И мне кончики подстригли!» — поддержала супруга с детьми Алла Пугачева.

«Да, и мамочке подстригли. Вот так, семья стриженая», — резюмировал с улыбкой Галкин-старший.

Instagram @maxgalkinru

Когда Максим Галкин и Алла Пугачева сошлись в 2001 году, мало кто верил, что их роман — надолго. Однако их союз оказался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В конце 2011 года они поженились, а в 2013 году — стали родителями.

Близнецы Гарри и Лиза стали любимчиками фанатов. Отец регулярно делится видео и фото с их участием у себя в блоге. Осенью дети пошли в первый класс элитной школы.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, где Гарри и Лиза Галкины колядуют в сочельник.