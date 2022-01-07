Узнать судьбу: Лучшие и проверенные гадания на Святки

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 3 778

В народе верили, что в период с Рождества до Крещения можно заглянуть в будущее.

Узнать судьбу: Лучшие и проверенные гадания на Святки

Фото: Depositphotos / belchonock

По старинной традиции, с Рождества  начинаются святочные гадания, которые идут вплоть до 19 января. Журнал ELLE опубликовал три простых способа узнать будущее в этот волшебный, а также узнать себя и свои желания.

Загляните под подушку

Напишите на 12 листах бумаги свои самые сокровенные желания, сверните каждый и положите под подушку. При этом следует распустить и хорошо расчесать волосы, снять все украшения и лечь спать в противоположной стороне кровати. Наутро левой рукой нужно достать из-под подушки три бумажки — и именно эти желания должны осуществиться.

Гадание по книге

Выберите книгу, лучше старую, и положите на ее обложку левую руку. Закройте глаза и четко про себя задайте вопрос. Откройте книгу в любом месте наугад и прочитайте строку, которая начинается под большим пальцем левой руки — одно-два предложения. Если ответ неясен, не расстраивайтесь. Спросите у книги еще раз, в этом нет ничего страшного.

Гадание на свечах

Зажгите фитиль, освободите голову от плохих мыслей. Расслабьтесь, а затем сконцентрируйтесь на главном вопросе и переверните свечу в тарелку с налитой в нее водой. Растаявший воск примет причудливую форму. Увидев пятно, начните игру в ассоциации — подумайте, что именно для вас означает «цветок», «птица» или «животное», будто смотря на чернильные пятна в кабинете психолога. Это поможет заглянуть в будущее.

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