Скончался актер из сериалов «Магомаев» и «Небо в огне» Браматкин

Скончался российский актер театра и кино, а также режиссер и сценарист Максим Браматкин. Трагедия произошла на 42-м году жизни звезды. О смерти знаменитости сообщил режиссер Донатас Грудович.

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: „C новым годом, извини — я спал“. Старость, это когда ходишь на кладбище к друзьям», — написал Грудович на свое странице Facebook.

Режиссер признался, что предчувствовал беду, однако так и не навестил своего приятеля. В последние годы он работал вместе с Браматкиным, и оценил совместную профессиональную деятельность как очень плодотворную. Без работы, по словам Грудовича, Браматкин «угасал».

Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. Его фильмография насчитывает десятки кинокартин, наиболее известные из них: «Простые истины», «Магомаев», «Небо в огне» и «Гусар».