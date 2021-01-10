«Архип для нее трамплин»: медиум о новой девушке сына Наташи Королевой

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Анна Васильева
Эксклюзив 2 406

Мелисса не принесет ничего хорошего в жизнь Архипа Глушко, уверена Анна Гехман.

Фото, видео: Instagram @annagehman.medium, @koroleva__star5-tv.ru

В жизни сына Натальи Королевой и Сергея Глушко Архипа появилась 20-летняя блондинка по имени Мелисса. Девушка Архипа смелая и эпатажная, чего не скажешь о ее молодом человеке. Есть ли бедующее у этой пары? Об этом 5-tv.ru рассказала медиум, экстрасенс, ведический астролог Анна Гехман.

«К сожалению, так часто бывает, что хорошие мальчики влюбляются в плохих девочек, и наоборот. Так и в этом случае. Архип — скромный, влюбчивый, неуверенный в себе молодой человек, с кучей внутренних противоречий. Чего не скажешь о его избраннице Мелиссе. Эта девушка, она прекрасно знает, чего хочет. У нее нет абсолютно никаких моральных принципов и этот человек пойдет по головам ради достижения своей цели. В этих отношениях, в том числе. Также у нее серьезные проблемы по роду. Ничего хорошего она не принесет в жизнь этого парня, только разрушит его», — сказала медиум.

Анна Гехман отметила, что люди транслируют в мир все, что находится у них внутри. Даже, казалось бы, незначительные детали образа могут рассказать о человеке многое. Например, эксперт посоветовала обратить внимание на ник Мелиссы в Instagram.

«Melissa Fox. Fox — это лиса. Нужно еще что-нибудь объяснять? Сознание этого человека устроено таким образом, что Мелисса ищет выгоду во всем. И Архип для нее лишь очередной трамплин, чего он, к сожалению, пока не понимает. Будущего у этой пары я не вижу, но даже если отношения по какой-то причине дойдут до брака — результат будет очень непредсказуемый. И пострадавшей стороной будет Архип», — подытожила астролог.

Совместные фото в Instagram Мелисса и Архип Глушко начали выкладывать летом 2020 года. Вполне вероятно, тогда и закрутился их роман. В декабре прошлого года влюбленные опубликовали снимок, на котором позируют с кольцами на безымянных пальцах.

Ранее 5-tv.ru писал, что стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко выложил в своем микроблоге новое полуобнаженное фото. Но даже несмотря на знаменитый голый торс и кудри мужа Наташи Королевой, многие все равно стали сомневаться, он ли на фото.

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