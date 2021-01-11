На продажу выставлены данные российских пользователей Hyundai

Личные данные владельцев одной из самых популярных в России иномарок выставили на продажу в даркнете. Речь идет о почти полутора миллионах обладателей автомобилей Hyundai.

Базу с их адресами, информацией о самих машинах и покупках запчастей можно купить на теневых форумах за две тысячи долларов. Предположительно, утечка произошла из-за неполадок на официальном сайте корейского автоконцерна.

Эксперты опасаются, что данные могут попасть в руки угонщиков. Водителей предупредили о возможном спаме. Также специалисты полагают, что продавец базы — житель Москвы. При этом, сама информация — довольно свежая. Сведения датированы позапрошлым годом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве проверяют информацию об утечке данных коронавирусных пациентов. По некоторым сведениям, в сеть якобы утекли личные файлы порядка 300 тысяч инфицированных.