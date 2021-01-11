Чем известна ушедшая с поста мэра Якутска Сардана Авксентьева?

Уход с поста мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, первой женщины-градоначальника в истории современной России, стал печальной и шокирующей новостью для жителей города. 5-tv.ru рассказывает, чем известна чиновница, и за что ее так любили в регионе.

В политику Сардана Авксентьева пришла в 1993 году. Сперва она три года работала специалистом отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Якутска. После перешла в профильное министерство республики, где продолжила трудовую деятельность. К моменту избрания на пост мэра в 2018 году Авксеньтева имела опыт работы помощником депутата Госдумы и заместителя главы городского округа. На выборах она сумела обойти своего соперника от «Единой России» — сама Сардана избиралась от «Партии возрождения России».

Политика Авксентьевой в должности мэра отличалась от того, как вели дела ее предшественники. Женщина сразу установила курс на открытость и диалог с гражданами, регулярно вела отчет о своей работе в Instagram. Там она подробно рассказывала о ремонте дорог, встречах с предпринимателями, медиками, учителями, докладывала о том, как решаются проблемы жителей отдельных районов города.

Сенсацией стало решение градоначальницы о замене личных автомобилей местных депутатов на социальное такси и автобусы. В ноябре 2018 года она объявила о том, что все машины представительского класса мэрии будут выставлены на торги, чтобы сэкономить бюджет, и сдержала свое обещание.

Неожиданный скандал развернулся вокруг чиновницы после голосования по поправкам в конституцию России. В СМИ распространили снимок якобы бюллетеня Авксентьевой с галочкой в графе «за». Ей пришлось выступать с опровержением, хотя изначально, по словам мэра, она не планировала вообще афишировать свой выбор и не призывала никого к конкретному выбору.

«Якутск — не оппозиция, Якутск — город самостоятельных, думающих людей, уникальный в своем роде. Совет всем псевдоспециалистам: не надо по любым выборам/голосованиям устраивать политические игрища, не настраивайте людей друг против друга», — написала тогда Авксентьева в Instagram.

Последним запомнившимся решением градоначальницы стало предложение продать здание городской Думы, чтобы сэкономить траты города на обслуживание нужд чиновников.

«Считаю, что городским чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда», — объяснила свое решение Авксентьева.

После ухода с поста мэра по состоянию здоровья женщина не намерена оставлять свою деятельность по улучшению жизни города. Как писал ранее 5-tv.ru, стало известно, какой пост займет после восстановления сил Сардана Авксентьева.