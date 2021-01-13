«Вырезали все, что можно»: экс-жена Аршавина впервые рассказала о своей болезни

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Анастасия Шадская
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Алису Казьмину недавно заподозрили в неудачной ринопластике. Но оказалось, что все куда серьезнее и опаснее.

«Вырезали все, что можно»: экс-жена Аршавина впервые рассказала о своей болезни

Фото: Instagram @arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — журналистка Алиса Казьмина — раскрыла, какая у нее болезнь. Именно из-за этого заболевания женщина в последнее время избегает фотокамер и старается держаться как можно незаметнее.

Блогер Лена Миро и многие пользователи сети подозревали, что причиной тому стала неудачная ринопластика. Но Казьмина слухи опровергла — виноват аутоимунный некроз. Причем он развился у нее спонтанно и очень быстро.

«Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис, — поделилась Алиса со Starhit.ru. — Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры».

Теперь Казьминой приходится поддерживать себя в относительной норме уколами. Врачи пока не дают окончательных прогнозов, ведь болезнь может вести себя непредсказуемо. Сама же Алиса мучается от страшных болей и неизвестности. В такие минуты она вспоминает о певице Юлии Началовой и ее трагической смерти.

«Не отчаиваюсь, хотя иногда хочется в обрыв, очень страшно… К сожалению, ни о какой поправке нет и речи. Динамики никакой — снова сейчас все началось по новой, мне только хуже», — призналась Казьмина.

Несмотря на это, экс-супруга Аршавина продолжает быть заботливой мамой — у нее трое детей от разных браков. Младшая Есения — дочь футболиста, но тот не уделяет ей внимания. Не общается Аршавин и со старшими ее детьми, которые считали его вторым отцом во время брака с Казьминой.

Алиса вышла замуж за Андрея Аршавина в 2016 году. Развод состоялся в 2019 году — она обвинила его в многочисленных изменах.

Ранее 5-tv.ru писал, почему сын Аршавина не может перейти в «Зенит».

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