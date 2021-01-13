Умер звезда фильма «Московская любовь» Денис Карасев

Умер звезда кино и сериалов Денис Карасев. По предварительным данным, 57-летний артист скончался в своей квартире в столице. Согласно информации 5-tv.ru, ему стало плохо, на место оперативно прибыли медики, однако спасти Дениса Карасева не смогли. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Денис Карасев родился в 1963 года в Эстонии. В 22 года закончил ГИТИС. В «Ленкоме» исполнял роль Кая в «Жестоких играх», Смерть и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты», танцевал в «Юноне и Авось» и в «Поминальной молитве». Работал в театре имени Маяковского.

В 2004 году будучи режиссером поставил спектакль под названием «Белый рыцарь» по повести маркиза де Сада. В постановке играли Ольга Антонова, Сосо Павлиашвили, Сергей Колесников.