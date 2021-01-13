Рубль признан самой недооцененной валютой мира

Журналисты британского издания The Economist признали рубль самой недооцененной валютой мира, пишет «Экономика сегодня». Расчеты для определения паритета покупательской способности, а также «реальных» обменных курсов были проведены в соответствии с «индексом бигмака».

Авторы взяли за основу стандартный продукт, который доступен в большинстве государств. Его стоимость дифференцирована в пересчете на разные валюты. Для расчета паритета покупательской способности используется гипотеза, согласно которой один и тот же товар должен иметь одинаковую стоимость во всех странах. В случае если данные разнятся, то это указывает на занижение, либо завышение определенной национальной валюты.

По данным экспертов издания, простой «бигмак» в Соединенных Штатах в январе продается в среднем за 5,66 доллара. В России стоимость гамбургера составляет 135 рублей — 1,81 доллара. По сути, для равенства цены курс американской валюты в нашей стране должен держаться на отметке 23,85 рубля. Реальные показатели демонстрируют обратно — доллар стоит в три с лишним раза дороже.

Специалисты рассчитали, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень внутреннего валового продукта страны на душу населения — на 47,3%.

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