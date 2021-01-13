Рубль признан самой недооцененной валютой мира

|
Василий Заика
4 455

Британские журналисты определили паритет покупательной способности и рассчитали «реальный» обменный курс.

Рубль признан самой недооцененной валютой мира

Фото: depositphotos / valphoto

Журналисты британского издания The Economist признали рубль самой недооцененной валютой мира, пишет «Экономика сегодня». Расчеты для определения паритета покупательской способности, а также «реальных» обменных курсов были проведены в соответствии с «индексом бигмака».

Авторы взяли за основу стандартный продукт, который доступен в большинстве государств. Его стоимость дифференцирована в пересчете на разные валюты. Для расчета паритета покупательской способности используется гипотеза, согласно которой один и тот же товар должен иметь одинаковую стоимость во всех странах. В случае если данные разнятся, то это указывает на занижение, либо завышение определенной национальной валюты.

По данным экспертов издания, простой «бигмак» в Соединенных Штатах в январе продается в среднем за 5,66 доллара. В России стоимость гамбургера составляет 135 рублей — 1,81 доллара. По сути, для равенства цены курс американской валюты в нашей стране должен держаться на отметке 23,85 рубля. Реальные показатели демонстрируют обратно — доллар стоит в три с лишним раза дороже.

Специалисты рассчитали, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень внутреннего валового продукта страны на душу населения — на 47,3%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год.

Читайте также

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.53
-0.74 89.78
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
«Не берег себя совсем»: в сети собирают деньги на лечение актера Алексея Янина
15:18
«Это была юность»: Хмельницкая объяснила, почему не вышла за Егора Кончаловского
15:15
Путин назвал российскую вакцину лучшей в мире
15:04
Чака Норриса заподозрили в участии в уличных акциях со сторонниками Трампа
14:58
Какие лекарства нельзя принимать пациентам с коронавирусом?
14:55
Новый год — новый штамм: Что нужно знать о мутации коронавируса?

Сейчас читают

Лифт с женщинами и ребенком сорвался вниз в Красноярске — видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака
Украинские военнослужащие увольняются из армии после обучения в США
ТОП-5 знаков зодиака, которым год Быка принесет удачу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В США одобрили резолюцию об отстранении Трампа от власти
Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в ближайший месяц
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака