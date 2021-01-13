«Мой день!» — Невестка Валерии утопает в цветах и шарах в свой день рождения
Лиане Шульгиной, которая 1 января стала мамой, исполнилось 23 года.
Фото, видео: Instagram @lianashulginaa
Лиана Шульгина — невестка певицы Валерии и жена ее сына Арсения — отмечает второй личный праздник за месяц. 1 января она родила дочку Селин, а накануне Старого Нового года ей исполнилось 23 года. Своей радостью девушка поделилась на личной странице в Instagram.
Сын певицы украсил дом воздушными шарами в серебристо-синих тонах и цветами: тюльпанами, лилиями и альстромериями. Увидев такую красоту, супруга не удержалась и похвасталась этим в соцсетях.
«Мой день! Любимый, спасибо! Уже как традиция поздравлять друг друга в 00:00. P. S. Фото за несколько секунд», — написала девушка.
Она также отметила, что не смогла удержать торт из-за его тяжести. К слову, его украсила миниатюрная копия Лианы с младенцем на руках. Поздравила Лиану и Валерия, которой семья младшего сына подарила первого внука.
«Прекрасная наша, нежная девочка! Поздравляем тебя с Днем рождения! Лианочка, оставайся всегда такой доброй, чуткой и заботливой. У тебя получается делать счастливым Арсения. И я вижу, что и он делает все, чтобы ты себя таковой ощущала. И я этому, как мама, радуюсь от всей души!» — написала певица на свой странице.
Фолловеры Лианы завалили ее теплыми словами и комплиментами. Особенно девушке желали семейного счастья в этот важный день.
«Здоровья крепкого, семейного благополучия, море улыбок и чтоб в Вашей семье всегда светило солнышко!»
«Молодая, красивая, мама, с Днем Рождения!»
«Лиана, с днюхой тебя! А самый лучший подарок, ты себе не так давно родила», — написали в комментариях.
Как писал 5-tv.ru, сын певицы Валерии рассказал, с кем уехал отдыхать после рождения дочки.
Читайте также
85%
-0.74 89.78
-0.54
Нашли ошибку?