Лиана Шульгина — невестка певицы Валерии и жена ее сына Арсения — отмечает второй личный праздник за месяц. 1 января она родила дочку Селин, а накануне Старого Нового года ей исполнилось 23 года. Своей радостью девушка поделилась на личной странице в Instagram.

Сын певицы украсил дом воздушными шарами в серебристо-синих тонах и цветами: тюльпанами, лилиями и альстромериями. Увидев такую красоту, супруга не удержалась и похвасталась этим в соцсетях.

«Мой день! Любимый, спасибо! Уже как традиция поздравлять друг друга в 00:00. P. S. Фото за несколько секунд», — написала девушка.

Instagram @lianashulginaa

Она также отметила, что не смогла удержать торт из-за его тяжести. К слову, его украсила миниатюрная копия Лианы с младенцем на руках. Поздравила Лиану и Валерия, которой семья младшего сына подарила первого внука.

«Прекрасная наша, нежная девочка! Поздравляем тебя с Днем рождения! Лианочка, оставайся всегда такой доброй, чуткой и заботливой. У тебя получается делать счастливым Арсения. И я вижу, что и он делает все, чтобы ты себя таковой ощущала. И я этому, как мама, радуюсь от всей души!» — написала певица на свой странице.

Фолловеры Лианы завалили ее теплыми словами и комплиментами. Особенно девушке желали семейного счастья в этот важный день.

«Здоровья крепкого, семейного благополучия, море улыбок и чтоб в Вашей семье всегда светило солнышко!»

«Молодая, красивая, мама, с Днем Рождения!»

«Лиана, с днюхой тебя! А самый лучший подарок, ты себе не так давно родила», — написали в комментариях.

Как писал 5-tv.ru, сын певицы Валерии рассказал, с кем уехал отдыхать после рождения дочки.