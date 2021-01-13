«Был очень талантливым»: Певцов считает, что Карасев не полностью раскрылся в творчестве

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Марина Неруцких
Эксклюзив 1 027

Звезда фильма «Московская любовь» скончался 12 января на 58-м году жизни.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Смерть 57-летнего актера театра и кино Дениса Карасева стала настоящим потрясением для его коллег. Народный артист России Дмитрий Певцов, знакомый с Карасевым еще с института, считает что актер был очен талантливым, но его творческая судьба сложилась не самым удачным образом.

«Он был очень талантливым человеком. К сожалению, не так сложилась его творческая судьба, как заслуживал его талант, но… Действительно очень одаренный парень», — посетовал артист.

Певцов также отметил, что Денис Карасев был настоящим мужчиной.

«Очень хороший, крепкий. Был настоящим мужчиной, что среди артистов, мне кажется, вообще редкость», — сказал Дмитрий.

Народный артист России также выразил соболезнования семье скончавшегося коллеги: жене и сыну.

Денис Карасев известен российским зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего — 2» и многих других. Денис Карасев играл с Жераром Депардье. В 2014 году вышел триллер «Виктор», посвященный истории криминального авторитета. Знаменитость исполнил там одну из ролей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни и судьбе актера Дениса Карасева.

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