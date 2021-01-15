Звезда фильма «На игре» порезал ногу, когда пьяным напал с ножом на жену

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Анастасия Шадская
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Сергей Чирков получил известность за роль Дмитрия «Вампира» Орлова в обеих частях картины.

Звезда фильма «На игре» порезал ногу, когда пьяным напал с ножом на жену

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Звезда фильма «На игре» Сергей Чирков получил ножевое ранение после нападения на собственную жену в состоянии алкогольного опьянения. Все случилось ночью 14 января в Москве в доме в Малом Краснопрудном тупике.

Как стало известно 5-tv.ru, в полицию поступило сообщение от жены актера — Анастасии. Перепуганная женщина рассказала, что пьяный супруг пытался ударить ее ножом, но в итоге порезал себе бедро. На место сразу выслали наряд сотрудников МВД, которые подтвердили факт попытки нападения.

По данным полиции, Чирков признался, что много выпил, а ногу порезал по неосторожности. Он уверял, что претензий ни к кому не имеет. Чирков настаивал, что проверку по данному происшествию можно не проводить.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Сергей Чирков родился в 1983 году. Он учился во ВГИКе, закончил ГИТИС, снимался в кино с 2002 года. Слава пришла к нему после роли «Вампира» в фильмах «На игре» и «На игре: Новый уровень». Кроме того, среди его заметных работ есть роли в «Новогоднем переполохе», «Счастливом билете», «Геймерах» и других.

Ранее 5-tv.ru писал, как напавший с ножом на полицейских москвич сначала угрожал своей матери.

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