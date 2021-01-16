Преемник Меркель? Чем известен избранный глава ХДС ФРГ Армин Лашет

Премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС). По мнению немецких политологов, он является самым надежным из всех кандидатов. При этом речь идет не только об управлении страной, но и о налаживании международных отношений. В частности, с Россией, передает РИА Новости.

По словам экспертов, Лашет особо проявил себя в 2020 году. Его подконтрольный регион — самый густонаселенный в ФРГ. Понимая, какая ответственность была возложена на его плечи в связи с пандемией коронавируса, политик все время был на виду и старался сделать все возможное, чтобы решить проблемы людей. Конечно, не всегда те или иные меры воспринимались окружающими позитивно, однако политологи отмечают, что его управленческий опыт во много раз богаче оппонентов. Что и сказалось на итогах выборов.

Известно, что 59-летний Армин Лашет — ярый сторонник действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Считается, что большинство однопартийцев разделяют его взгляды. Так, если после избрания он будет придерживаться курса Меркель, то вполне может занять ее должность в ближайшее время.

ТАСС / Federico Gambarini

«За» Путина?

Что же касается России, то в отличие от многих политических оппонентов Лашет лишь приветствует нормализацию отношений. В узких кругах его уже прозвали Putinversteher, что в переводе на русский означает «приверженец Путина».

Так, например, в 2014 году, когда все кричали про «аннексию» Крыма, Лашет призывал адекватнее относится к присоединению территории к России. Хоть, по его мнению, в этом деле и были некоторые неточности.

В 2018 году, комментируя призывы Лондона наказать Москву за участие в «отравлении» Скрипалей в Великобритании, Лашет написал разгромный пост в Twitter.

«Если кто-то хочет заставить почти все страны НАТО проявить солидарность, не должен ли этот кто-то предъявить убедительные доказательства? Можно относиться к России как угодно, но я, изучая международное право, учился другому обхождению с государствами», — отмечал политик.

Конечно, Армина Лашета нельзя назвать ярым российским пропагандистом. В частности, он не имеет ничего против действующих санкций в отношении Москвы. Однако во многих ситуациях старается сохранять баланс — как минимум, учитывать мнения всех сторон, прежде чем делать выводы.

Как бы то ни было, сегодня избранного председателя ХДС считают самым адекватным из всех возможных кандидатов. Будет ли Лашет назначен на должность канцлера ФРГ и что из этого выйдет — покажет время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Германии продолжает настаивать, что передавало РФ все данные по делу Алексея Навального.