Самолет с Навальным перенаправили в «Шереметьево»

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Марина Неруцких
Эксклюзив 1 370

Лайнер «Победы» должен был приземлиться во «Внуково».

Самолет с Навальным перенаправили в «Шереметьево»

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Самолет с Алексеем Навальным на борту перенаправили в аэропорт «Шереметьево». Лайнер «Победы» должен был совершить посадку во «Внуково». Однако, как стало известно 5-tv.ru, командир воздушного судна объявил, что посадка в аэропорту прилета пока невозможна по техническим причинам. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

vnukovo.ru

По информации авиакомпании «Победа», «Внуково» не принимает рейсы по технической причине.

«Из-за закрытия „Внуково“ по техпричине три наших рейса ушли на запасные аэродромы», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция выпроводила на улицу толпу встречающих во «Внуково».

Между тем по возвращении в Россию Алексея Навального намерены задержать сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, Навальный находится на учете с 2015 года, так как был признан виновным в совершении преступления, однако реальный срок ему заменили условным. Согласно закону, он обязан являться в ведомство два раза в месяц для регистрации. В течение 2020 года он шесть раз манкировал этой обязанностью еще до своей госпитализации и отъезда на лечение в Германию. После выписки из клиники Charite он также проигнорировал уведомления о явке. 29 декабря блогера объявили в розыск. Теперь по возвращению на родину его обязаны задержать.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Омские медики пришли к заключению, что причина состояния пациента в резком нарушении обмена веществ, ядов или их следов в организме блогера не обнаружили.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что блогер якобы был отравлен «веществом нервно-паралитического действия группы „Новичок“». Однако никаких конкретных доказательств до сих пор представлено не было, несмотря на неоднократные запросы Москвы.

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