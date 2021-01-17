Самолет с Навальным перенаправили в «Шереметьево»
Лайнер «Победы» должен был приземлиться во «Внуково».
Фото: ТАСС / Карпухин Сергей
Самолет с Алексеем Навальным на борту перенаправили в аэропорт «Шереметьево». Лайнер «Победы» должен был совершить посадку во «Внуково». Однако, как стало известно 5-tv.ru, командир воздушного судна объявил, что посадка в аэропорту прилета пока невозможна по техническим причинам. Об этом сообщил корреспондент «Известий».
По информации авиакомпании «Победа», «Внуково» не принимает рейсы по технической причине.
«Из-за закрытия „Внуково“ по техпричине три наших рейса ушли на запасные аэродромы», — сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция выпроводила на улицу толпу встречающих во «Внуково».
Между тем по возвращении в Россию Алексея Навального намерены задержать сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, Навальный находится на учете с 2015 года, так как был признан виновным в совершении преступления, однако реальный срок ему заменили условным. Согласно закону, он обязан являться в ведомство два раза в месяц для регистрации. В течение 2020 года он шесть раз манкировал этой обязанностью еще до своей госпитализации и отъезда на лечение в Германию. После выписки из клиники Charite он также проигнорировал уведомления о явке. 29 декабря блогера объявили в розыск. Теперь по возвращению на родину его обязаны задержать.
Читайте также
93%
-0.25 89.25
-0.40
Нашли ошибку?