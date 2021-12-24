Доктор Мясников назвал продукты, провоцирующие онкологию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 027

Опасность представляет все, что содержит канцерогены, предупредил доктор.

Доктор Мясников назвал продукты, провоцирующие онкологию

Фото: Depositphotos / DmitriyAnaniev

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил опасные с точки зрения онкологии продукты. Опасность представляют содержащиеся в них канцерогены, уточнил доктор в эфире телеканала «Россия 1».

К продуктам с повышенным содержанием канцерогенов относятся шпроты, а также мясные и колбасные изделия, в том числе бекон, сосиски, сардельки. Большое количество канцерогенов содержится в растительном масле, если его перегреть, а соль, заявил Мясников, — это «канцероген для рака желудка». Алкоголь тоже может вызывать некоторые виды рака.

Телеведущий добавил, что провоцирующие онкологию вредные вещества содержатся не только в продуктах. Опасность, по его словам, представляют строительные материалы, в которых есть радон, свинец и различные лаки, которые тоже считаются канцерогенами.

Наиболее же опасный и распространенный источник канцерогенов — это табачный дым. Он становится причиной в 40% случаев всех онкологических заболеваний. Практически каждый второй получил рак вследствие контакта с табаком, подчеркнул Мясников.

Также факторами возникновения рака, по словам доктора, могут стать малоподвижный образ жизни, вирус папилломы человека, вирусные заболевания гепатит B и C.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, доктор Мясников посоветовал россиянам не отказываться полностью от алкоголя.

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