Схожие черты, но разные судьбы: астролог о будущем Волочковой и Бузовой

Эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о схожести характеров Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой. 20 января обе знаменитости празднуют юбилей. Астролог, рассмотрев карты поющей телеведущей и эпатажной танцовщицы, пришла к выводу, что их объединяют одинаковые стремления.

«Предположительно, это желание все время расти и развиваться, практичность и прагматичность, амбициозность. Обе знаменитости имеют детское чувство доверия ко всем окружающим. У каждой по своему выражены аналитические способности и потрясающая работоспособность», — сказала Елена Егорова.

Астролог подчеркнула, что судьбы Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой естественным образом сложатся по-разному.

В 2021 году 35-летняя поющая телеведущая обретет все шансы изменить свой личный статус. Ольга Бузова продвинется выше по карьерной лестнице и получит возможность хорошо заработать. Елена Егорова уверена, что знаменитость переедет в новое жилище и официально выйдет замуж. К тому же, высока вероятность, что Ольга Бузова станет матерью.

Что касается 45-летней Анастасии Волочковой, то, по словам эксперта, ее ждет не менее событийный период. Финансовая ситуация может сложиться так, что балерина примет решение продать свой знаменитый особняк. Под влиянием неких людей танцовщица рискует потерять деньги. Кроме прочего, изменения ее ждут дома и на работе.

«Я бы ей рекомендовала быть внимательной с финансами. Я вижу, что придет какой-то интересный человек, благодаря которому она выстоит в этой ситуации и сможет заработать еще больше», — сказала астролог.

Елена Егорова добавила, что 2021 год и для Ольги Бузовой, и для Анастасии Волочковой станет, по сути, судьбоносным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала о сексе на борту частного самолета.