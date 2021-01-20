Дружба и любовь — только на экране: Советские актеры-враги
Из-за чего Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов перестали общаться? За что Валентин Гафт чуть не задушил Елену Яковлеву на съемках «Чародеев»?
Фото: Кадр из сериала " Королева Марго", реж. Александр Муратов, 1996
Кино пестрит страстными поцелуями и примерами крепкой дружбы. Однако в реальной жизни актеры часто ссорились друг с другом. Какие советские звезды враждовали, выяснил 5-tv.ru.
Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов
Сериал «Гардемарины, вперед!» принес молодым советским актерам Сергею Жигунову и Дмитрию Харатьяну всесоюзную известность. Зритель проникся товариществом и самоотверженностью Александра Белова в исполнении Жигунова и персонажа Харатьяна — Алексея Корсака. Однако сами актеры после выхода сериала разругались.
До сих пор достоверно неизвестно, что послужило поводом для прекращения дружбы артистов. По словам Жигунова, с Харатьяном они поссорились по глупости. Поклонники предполагают, что причиной конфликта могла стать любовная драма. Якобы жена Дмитрия, с которой они познакомились в театральном училище, стала оказывать Жигунову знаки внимания, что очень не понравилось Харатьяну.
Фанаты предполагают, что женщина устала от пристрастия мужа к алкоголю и «переметнулась» к Жигунову. Интересно, что внешне Марина Буримова похожа на Анастасию Заворотнюк. Что касается Буримовой, то популярной актрисой она так и не стала. По некоторым сведениям, сейчас женщина работает преподавателем английского языка.
Владимир Конкин и Владимир Высоцкий
В сериале «Место встречи изменить нельзя» Владимир Высоцкий и его тезка Владимир Конкин играют преданных делу товарищей. Герой Конкина, Владимир Шарапов, приходит на службу в уголовный розыск. Там он знакомится с персонажем Высоцкого, Глебом Жегловым, начальником отдела по борьбе с бандитизмом.
Мужчины борются с преступностью и раскрывают запутанные дела. Зрителя покорила отвага героев. Мало кто знал, что в реальной жизни актеры друг друга на дух не переносят.
Поклонники склоняются к версии, что инициатором конфликта был Высоцкий. Есть мнение, что бард хотел, чтобы на роль Шарапова взяли его коллегу по театру на Таганке — Ивана Бортника, который в итоге исполнил в картине роль Промокашки. Но роль досталась Конкину и Высоцкий сразу его невзлюбил. Музыкант часто критиковал коллегу, даже повышал на него голос. Конкин даже думал покинуть проект, но его остановили. О совместной работе с Высоцким он отзывался неоднозначно.
Николай Рыбников и Надежда Румянцева
Тося Кислицына и Илья Ковригин из фильма «Девчата» по праву считаются одной из самых красивых пар советского кинематографа. Роман наивной девчонки и лесоруба складывался не сразу и сопровождался массой комичных ситуаций. Зритель тепло принял фильм, поверив в историю любви героев. Однако в реальной жизни исполнители главных ролей враждовали.
Николай Рыбников хотел, чтобы на роль одной из девчат — Анфисы — взяли его жену Аллу Ларионову, но роль досталась Светлане Дружининой. Будучи в статусе кинозвезды, Рыбников всячески выказывал неповиновение режиссеру. Также ему не нравилось, что на главную роль взяли в то время малоизвестную Румянцеву. Актер смотрел на нее свысока и ему было сложно изобразить влюбленность.
Дошло до того, что часть любовных сцен пришлось вырезать. В какой-то момент постановщик фильма прямо заявил Рыбникову, что с другим актером ему было бы проще работать. Николай опомнился, а кое-какие эпизоды пересняли.
Валентин Гафт и Александра Яковлева
В новогодней сказке «Чародеи» персонаж Валентина Гафта, Аполлон Сатанеев, влюблен в героиню Александры Яковлевой — Алену Санину. На роль Аленушки пробовались несколько актрис: Елена Проклова, Ирина Алферова и Елена Цыплакова. На Яковлеву выбор пал потому что, по словам режиссера, в не была какая-то чертовщинка. Это помогло актрисе в миг перевоплотиться из простой доверчивой девушки во властную и циничную женщину.
Мужчина всячески пытается привлечь к себе ее внимание. Актер так правдоподобно сыграл своего героя, что зритель поверил в искренность его чувств. Однако в действительности Гафт ненавидел Яковлеву, а однажды он чуть не задушил ее.
Валентина Гафта возмущали постоянные опоздания Яковлевой на съемочную площадку. А также то, что актриса гримируется по несколько часов и часто забывает реплики. В один из таких моментов, когда Яковлева перепутала фразы, Гафт сорвался с места и принялся ее душить. Признаться в любви ненавистной коллеге, как того требовал сценарий, Гафт тоже не смог. Поэтому эпизод снимали с участием второго режиссера, Юлии Константиновой. Валентин Гафт смотрел на нее и ей говорил слова любви.
Барбара Брыльска и Юрий Яковлев
Надя и Ипполит в исполнении Барбары Брыльской и Юрия Яковлева — одна из самых ярких экранных пар советской киноклассики. Зритель высоко оценил реалистичность персонажей. Несмотря на все невзгоды, во второй части фильма «Ирония судьбы. Продолжение», выясняется, что Ипполит и Надя все-таки поженились и у них родилась дочь. А вот в реальной жизни актеры Брыльска и Яковлев плохо ладили.
Барбара Брыльска отказалась целоваться с Юрием Яковлевым. По словам актрисы, ей просто нравятся мужчины другого типажа, да и она сама не любит, когда любовные сцены показаны чуть ли ни с анатомической точностью. Режиссер пошел на уступку и начал снимать пару со спины героини, чтобы зритель не видел, что актеры целуются не по-настоящему. Однако Юрий все равно пытался поцеловать партнершу, что только злило Брыльску.
Через много лет после выхода картины «Ирония судьбы, или С легким паром» Барбара изменила мнение о Яковлеве. Актер исправил зубы, отчего у него изменилась улыбка. Брыльске такие перемены во внешности коллеги понравились.
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