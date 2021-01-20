Между жизнью и смертью: чем опасна болезнь бывшей жены Аршавина?

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина находится в тяжелом состоянии — девушка буквльно на грани между жизнью и смертью. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в медицинских кругах.

Об этом свидетельствуют и изменения во внешности экс-супруги футболиста, отметила в беседе с 5-tv.ru врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова. Она рассказала, что с наибольшей вероятностью Казьмина страдает от гранулематоза Вегенера. Этот недуг неизлечим и представляет огромную опасность для жизни больного.

По словам медика, эта болезнь относится к аутоиммунным АНЦА-ассоциированнным некротизирующим васкулитам. Она повреждает стенки кровеносных сосудов, что приводит к разрушению окружающих тканей.

«Это патология верхних дыхательных путей, которая может осложняться разрушением носовой перегородки с формированием седловидной деформации носа, с развитием тяжелого деструктивного воспаления тканей пазух носа, с распространением в ткани глаза, потерей слуха, сужением просвета гортани, в некоторых случаях поражаются даже легкие», — объяснила врач.

Самое печальное, что это заболевание не лечится, и способно убить больного стремительно, если не предпринять вовремя меры. Даже длительная ремиссия рано или поздно, по словам Колесниковой, завершится, и недуг снова возьмет свое.

«Болезнь распространяется стремительно, летальный исход наступает уже через 6-12 месяцев от начала патологии. АНЦА-васкулит требует лечения любой выраженности, поскольку заболевание может прогрессировать. Лечение агрессивное. Может наступить ремиссия, на годы, но полностью вылечиться нельзя. Само осложнение в виде некротического синусита представляет из себя разрушение костных стенок пазух носа и лечится с помощью эндоскопического оборудования — удаляются некротические массы. То есть происходит очищение пазухи», — рассказала медик.

Алиса Казьмина долгое время не показывала подписчикам в Instagram свое лицо. Недавно женщина решилась раскрыть, что с ней происходит. Она рассказала, что перенесла две операции, которые были проведены буквально в последний момент, когда уже наступил сепсис. Врачам удалось ее спасти, но болезнь отступила только на время. Ранее 5-tv.ru публиковал фото Алисы Казьминой после операции.