Телеведущая Лера Кудрявцева совсем недавно переболела коронавирусом. Звезда узнала об этом перед полетом в Дубай. Но на этом проблемы со здоровьем у нее не закончились. 20 января на своей странице в Instagram селебрити показала кадры из больницы. Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле из-за перелома крестца.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и..... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком — то сюрреализме. Что происходит», — написала телеведущая в сети.

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В своих сторис Лера Кудрявцева пояснила, что в день перелома она должна была впервые выйти на работу после больничного из-за COVID-19. Судя по всему, теперь ей вновь придется пить лекарства и воздерживаться от серьезных физических нагрузок.

Подписчики звезды пожелали ей скорейшего выздоровления и послали «лучи любви».

«Лерочка, крепкого вам здоровья»;

«Что же такое. Выздоравливайте»;

«Скорейшего выздоровления! Посылаю вам любовь и здоровья!!!»;

«Держитесь, все надо пережить!», — написали фанаты телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева рассказала, где они с дочерью могли заразиться коронавирусом. Первой, еще перед Новым годом, заболела трехлетняя Маша. У нее поднялась температура до 39 градусов, и та стала сильно капризничать. Затем и сама мама почувствовала себя плохо.