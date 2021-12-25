Какой признак на ладонях предвещает развитие рака

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 934

По словам британских специалистов, эти достаточно редкие проявления указывают на внутренние злокачественные новообразования.

Какой признак на ладонях предвещает развитие рака

Фото: Depositphotos / leungchopan

Британские врачи обнаружили связь между рубцами на ладонях и онкологией. По словам медиков, данные достаточно редкие проявления могут указывать на внутренние злокачественные новообразования в качестве первых признаков, сообщает Express.

Специалисты отмечают, что в 90% случаев рубцы на ладонях появляются еще до того, как пациенту диагностирован рак. Онкологи пояснили, что патологическая структура с акантозом черного цвета указывает на папиллярно-пигментную дистрофию кожи. Этот симптом в 35% случаев сопутствует раку желудка, а в 11% говорит о вероятности онкологического заболевания легких.

Кроме прочего, изменения тканей на ладонях без пигментации могут свидетельствовать о злокачественных новообразованиях внутри головы и в мочеполовых органах.

Онкологи рекомендуют не оставлять проявления на коже без внимания, и при наличии необходимости обращаться к специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Мясников назвал продукты, провоцирующие онкологию.

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