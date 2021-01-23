Королева вступилась за Пугачеву после последнего громкого скандала

Наташа Королева вступилась за Аллу Пугачеву после громкого скандала, который разгорелся на фоне выхода в эфир программы «В тени Примадонны» на одном из федеральных телеканалов. Героями этой передачи стали «пропавшие» с экранов звезды российского шоу-бизнеса.

Авторы выразили мнение, что исчезновение с радаров популярных в 1990-е и 2000-е годы артистов произошло якобы под влиянием Аллы Пугачевой. Знаменитости призвали коллег по цеху начать борьбу за чистоту телевидения. К инициативе присоединилась и Наташа Королева, отметив, что поодиночке звезды не смогут повлиять на ситуацию.

«Ситуация с выпуском скандальных шоу на федеральных телеканалах в последнее время выглядит просто безобразно. Артистов вываливают в грязи, делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съемочную площадку. Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну», — цитирует супругу стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко ФАН.

Наташа Королева недоумевает, почему Примадонну выставляют главным инквизитором эстрады и цинично оговаривают. Знаменитость не видит смысла в телевизионных шоу, которые «копаются» в жизни артистов и выставляют все напоказ без какого-либо согласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер «Ласкового мая» заподозрил Леди Гагу в копировании образа Пугачевой.