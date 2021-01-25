Известный стендапер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

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Алиса Маркова
Срочная новость 4 818

Актер и комик скончался в возрасте 41 года.

Известный стендапер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

Фото: Instagram @shalyap_in

Известный стендапер Александр Шаляпин найден мертвым в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Актер и комик скончался в возрасте 41 года. Обстоятельства его смерти выясняются.

В настоящее время не исключается версия суицида. Согласно имеющейся информации, тело артиста обнаружила его супруга в доме на Хорошевском шоссе, когда приехала из-за города. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Александр Шаляпин — является киноактером, артистом жанра стенд-ап камеди, участник «Stand Up Show» (Comedy Club). Также он известен зрителям по десяткам работ в кино. Среди них «Бумер-2», «Глухарь-2», «Карпов», «Сваха», «Любовь как любовь», «Женщины против мужчин» и многих других.

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