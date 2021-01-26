«Намек ясен» — Пушков объяснил заявление Белого дома о разговоре Путина и Байдена

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Игорь Рязов
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Российский сенатор напомнил, что ранее американский президент нелестно отзывался о политике Москвы.

«Намек ясен» — Пушков объяснил заявление Белого дома о разговоре Путина и Байдена

Фото: www.globallookpress / Federation Council of Russia

Заявление представителя Белого дома Джен Псаки о возможном телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена является очевидным намеком. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков.

25 января Псаки заявила, что пока телефонный разговор между президентами России и США не запланирован. Однако, добавила она, нынешний глава Белого дома «снимает трубку, когда звонят».

«Намек ясен и даже слишком…» — прокомментировал Пушков заявление Белого дома в своем Telegram-канале.

Сенатор дал понять, что пресс-секретарь американского лидера намекнула на намерение Вашингтона дождаться первого шага в налаживании контактов на высшем уровне со стороны Москвы.

«Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше „условностей“? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все», — выразил уверенность Пушков.

В заключение он напомнил, что ранее новый президент США нелестно отзывался о России.

«Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о „враге“ США», — подытожил сенатор.

Джо Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США 20 января. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом политика к власти начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Джо Байден заявил о возможном продлении СНВ-3 между США и Россией.

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