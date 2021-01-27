Международная реакция на разговор Путина и Байдена
Итоги телефонных переговоров лидеров России и США прокомментировали в Австрии и Великобритании.
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Начало диалога между президентами России и США уже позитивно оценили в большинстве европейских стран.
Австрийский МИД назвал продление СНВ-3 выигрышем для всеобщей безопасности. Также Вена подтвердила готовность оставаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров.
Пообещал поддерживать договор и ближайший союзник Вашингтона — Великобритания. При этом в Соединенном Королевстве заявили, что надеются на укрепление доверия между сторонами.
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