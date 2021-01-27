Международная реакция на разговор Путина и Байдена

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Итоги телефонных переговоров лидеров России и США прокомментировали в Австрии и Великобритании.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Начало диалога между президентами России и США уже позитивно оценили в большинстве европейских стран.

Австрийский МИД назвал продление СНВ-3 выигрышем для всеобщей безопасности. Также Вена подтвердила готовность оставаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров.

Пообещал поддерживать договор и ближайший союзник Вашингтона — Великобритания. При этом в Соединенном Королевстве заявили, что надеются на укрепление доверия между сторонами.

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