Международная реакция на разговор Путина и Байдена

Начало диалога между президентами России и США уже позитивно оценили в большинстве европейских стран.

Австрийский МИД назвал продление СНВ-3 выигрышем для всеобщей безопасности. Также Вена подтвердила готовность оставаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров.

Пообещал поддерживать договор и ближайший союзник Вашингтона — Великобритания. При этом в Соединенном Королевстве заявили, что надеются на укрепление доверия между сторонами.