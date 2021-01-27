Умер звезда «Вечного зова» и «Молодежки» Юрий Лахин

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Светлана Шевченко
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О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщил драматург Николай Коляда.

Умер звезда «Вечного зова» и «Молодежки» Юрий Лахин

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»

Умер заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил драматург Николай Коляда, опубликовав пост архимандрита Мефодия Морозова.

«Покой Господи душу усопшего раба твоего новопреставленного Георгия (имя актера при крещении — Прим.ред.)», — написал батюшка.

Facebook @Коляда Николай

Первое появление Юрия Лахина в кино произошло в великой картине «Вечный зов», где он сыграл роль Василия Кружилина. А потом были десятки ролей в кино и театре. Среди его киноролей — вор в законе «Север» в «Антикиллере», начальник колонии в «Громовых», начальник контрразведки, полковник Чусов в «Ликвидации», отец Андрея Кисляка в «Молодежке».

Как вспоминает Коляда, «он был ведущим актером в Свердловской драме».

«Играл все. Кто из старшего поколения не помнит его „Дикаря“? Они играли спектакль с Таней Малягиной. Когда я писал пьесу „Птицу Феникс“, то я написал об этом спектакле и о том, как это было. Было так. Или примерно так. Не знаю. Юрка, очень жалко тебя», — написал он в соцсети.

Информации о дате похорон пока не сообщается.

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