Что будет с рублем в случае краха доллара? — объясняет эксперт

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Василий Заика
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По словам Дианы Степановой, российская национальная валюта с конца 2014 года подвержена высокой волатильности.

Что будет с рублем в случае краха доллара? — объясняет эксперт

Фото: Depositphotos / mizar_219842

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что будет с рублем в случае краха доллара. По словам эксперта, при условии дефолта или неожиданной реформы в США курс валют развивающихся стран резко упадет. При этом, резко устремятся вверх котировки резервных валют — евро, швейцарского франка, фунта стерлингов и иены.

«Также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар», — уверена Диана Степанова.

Кроме прочего, финансист указала, что зачастую при развитии кризисных ситуаций стремительно возрастает спрос на защитные и реальные активы — драгоценные металлы, недвижимость, бизнес.

Диана Степанова отметила, что при постепенной дифференциации баланса мировых экономических сил в направлении снижения гегемонии доллара для рубля также существует угроза.

«Поскольку инвестиционный, и спекулятивный капитал будут искать „тихие гавани“ в виде рынков капитала экономик развитых стран», — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что российский рубль с конца 2014 года подвержен высокой волатильности из-за режима свободно плавающего валютного курса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналитик предрек ослабление доллара при новой главе Минфина США Йеллен.

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