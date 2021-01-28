Что будет с рублем в случае краха доллара? — объясняет эксперт
По словам Дианы Степановой, российская национальная валюта с конца 2014 года подвержена высокой волатильности.
Фото: Depositphotos / mizar_219842
Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что будет с рублем в случае краха доллара. По словам эксперта, при условии дефолта или неожиданной реформы в США курс валют развивающихся стран резко упадет. При этом, резко устремятся вверх котировки резервных валют — евро, швейцарского франка, фунта стерлингов и иены.
«Также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар», — уверена Диана Степанова.
Кроме прочего, финансист указала, что зачастую при развитии кризисных ситуаций стремительно возрастает спрос на защитные и реальные активы — драгоценные металлы, недвижимость, бизнес.
Диана Степанова отметила, что при постепенной дифференциации баланса мировых экономических сил в направлении снижения гегемонии доллара для рубля также существует угроза.
«Поскольку инвестиционный, и спекулятивный капитал будут искать „тихие гавани“ в виде рынков капитала экономик развитых стран», — пояснила эксперт.
Специалист добавила, что российский рубль с конца 2014 года подвержен высокой волатильности из-за режима свободно плавающего валютного курса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналитик предрек ослабление доллара при новой главе Минфина США Йеллен.
Читайте также
93%
-0.60 91.22
-0.45
Нашли ошибку?