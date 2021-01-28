Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что будет с рублем в случае краха доллара. По словам эксперта, при условии дефолта или неожиданной реформы в США курс валют развивающихся стран резко упадет. При этом, резко устремятся вверх котировки резервных валют — евро, швейцарского франка, фунта стерлингов и иены.

«Также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар», — уверена Диана Степанова.

Кроме прочего, финансист указала, что зачастую при развитии кризисных ситуаций стремительно возрастает спрос на защитные и реальные активы — драгоценные металлы, недвижимость, бизнес.

Диана Степанова отметила, что при постепенной дифференциации баланса мировых экономических сил в направлении снижения гегемонии доллара для рубля также существует угроза.

«Поскольку инвестиционный, и спекулятивный капитал будут искать „тихие гавани“ в виде рынков капитала экономик развитых стран», — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что российский рубль с конца 2014 года подвержен высокой волатильности из-за режима свободно плавающего валютного курса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналитик предрек ослабление доллара при новой главе Минфина США Йеллен.