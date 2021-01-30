Все больше мошеннических схем с банковскими картами фиксируют правоохранительные органы в России каждый день. Преступники идут на самые разные ухищрения, чтобы вытянуть у граждан деньги. Однако и старые проверенные методы до сих пор «работают». И из-за них россияне, особенно пожилые, теряют свои средства.

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе рассказала 5-tv.ru, как определить мошенника. Она дала три простых, но действенных совета, как уберечь себя и своих близких от кражи денег.

Телефонный разговор

Несмотря на распространение интернета, многие преступники не забывают регулярно обзванивать россиян, чтобы вычислить своих потенциальных жертв. Ольга Коротина-Гессе рассказала, почему они это делают, если все больше людей не отвечает на звонки с незнакомых номеров.

Дело в том, что всегда есть и будут те, кто берет трубку. Как будут и те, кто реагирует на вопросы и вступает в диалог с преступниками.

«Мошенники всегда выбирают тех, кто идет с ними на контакт. Они очень четко чувствуют, кто готов продолжать разговор, а кто нет. Если вам поступают какие-то звонки из банка, где говорится, не снимали ли у вас деньги, что нужно обязательно это проверить и сделать следующе действия, то следует прервать разговор», — пояснила эксперт.

Банки никогда не предлагают совершать подобные манипуляции своим клиентам. Более того, представители банков и сами постоянно напоминают о бдительности. Несмотря на это, мошенникам часто удается убедить собеседников в своей правоте.

«Прекращайте разговор и идите в ближайшее отделение банка, чтобы узнать, что произошло», — посоветовала Коротина-Гессе.

Уличные вымогатели

Страшилки про гипнотизеров и цыган, которые обманывают и выманивают деньги у прохожих прямо на улице, увы, правдивы. Хотя это не столь действенно, некоторые мошенники ищут себе жертв прямо среди прохожих.

Метод борьбы с ними один — игнорирование.

«Если к вам подходят на улице, предлагают приобрести что-то, оформить страховку, оплатить какое-то лечение или оформить бонусы, вы прерываете разговор, — рассказала Ольга. — Нужно отвечать так, чтобы мошенник понял, что вы не намерены продолжать разговор. Обычно после этого они перестают общаться».

СМС-сообщения

Иногда мошенники действуют по старинке — через СМС. Этот способ может идти в связке с телефонным звонком: на номер приходит сообщение о якобы ошибочном зачислении средств на счет или с проверочным кодом; за ним поступает звонок с просьбой пройти по ссылке в СМС или переслать код на другой номер.

«Этого ни в коем случае делать нельзя. Вы можете потерять часть своих средств», — подчеркнула эксперт.

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