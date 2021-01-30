ТОП-3 методов борьбы с мошенничеством с банковскими картами — мнение эксперта

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 5 677

Ольга Коротина-Гессе рассказала о наиболее распространенных способах вытягивания денег у населения.

Фото, видео: depositphotos / AndreyPopov

Все больше мошеннических схем с банковскими картами фиксируют правоохранительные органы в России каждый день. Преступники идут на самые разные ухищрения, чтобы вытянуть у граждан деньги. Однако и старые проверенные методы до сих пор «работают». И из-за них россияне, особенно пожилые, теряют свои средства.

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе рассказала 5-tv.ru, как определить мошенника. Она дала три простых, но действенных совета, как уберечь себя и своих близких от кражи денег.

Телефонный разговор

Несмотря на распространение интернета, многие преступники не забывают регулярно обзванивать россиян, чтобы вычислить своих потенциальных жертв. Ольга Коротина-Гессе рассказала, почему они это делают, если все больше людей не отвечает на звонки с незнакомых номеров.

Дело в том, что всегда есть и будут те, кто берет трубку. Как будут и те, кто реагирует на вопросы и вступает в диалог с преступниками.

«Мошенники всегда выбирают тех, кто идет с ними на контакт. Они очень четко чувствуют, кто готов продолжать разговор, а кто нет. Если вам поступают какие-то звонки из банка, где говорится, не снимали ли у вас деньги, что нужно обязательно это проверить и сделать следующе действия, то следует прервать разговор», — пояснила эксперт.

Банки никогда не предлагают совершать подобные манипуляции своим клиентам. Более того, представители банков и сами постоянно напоминают о бдительности. Несмотря на это, мошенникам часто удается убедить собеседников в своей правоте.

«Прекращайте разговор и идите в ближайшее отделение банка, чтобы узнать, что произошло», — посоветовала Коротина-Гессе.

Уличные вымогатели

Страшилки про гипнотизеров и цыган, которые обманывают и выманивают деньги у прохожих прямо на улице, увы, правдивы. Хотя это не столь действенно, некоторые мошенники ищут себе жертв прямо среди прохожих.

Метод борьбы с ними один — игнорирование.

«Если к вам подходят на улице, предлагают приобрести что-то, оформить страховку, оплатить какое-то лечение или оформить бонусы, вы прерываете разговор, — рассказала Ольга. — Нужно отвечать так, чтобы мошенник понял, что вы не намерены продолжать разговор. Обычно после этого они перестают общаться».

СМС-сообщения

Иногда мошенники действуют по старинке — через СМС. Этот способ может идти в связке с телефонным звонком: на номер приходит сообщение о якобы ошибочном зачислении средств на счет или с проверочным кодом; за ним поступает звонок с просьбой пройти по ссылке в СМС или переслать код на другой номер.

«Этого ни в коем случае делать нельзя. Вы можете потерять часть своих средств», — подчеркнула эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал про новую схему телефонного мошенничества.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.25
0.06 92.30
0.17
Володина назвала даты рождения тех, кого ждут денежные проблемы в феврале

Последние новости

12:21
Санкции ЕС в отношении России ставят под удар европейскую экономику
12:05
Видео: подробности чудовищного ДТП с певцом Ярославом Сумишевским
11:49
Зачем Борис Ельцин макал горящее полено в суп? — ответил его пресс-секретарь
11:34
Банкам запретили блокировать счета россиян без объяснения причин
11:28
«Умру в 23»: Даня Милохин заявил, что ему осталось жить четыре года
10:58
Ульяновский губернатор объявил траур по погибшим в ДТП под Самарой

Сейчас читают

Рунический гороскоп на февраль для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака
Настоящий русский: Какие наставления России оставил после себя Василий Лановой?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака