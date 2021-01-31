«Я петь не могу»: Эдита Пьеха окончательно оставила сцену

Эдита Пьеха, отпраздновавшая в минувшем году 83-летие, давно не показывается на публике. Знаменитость редко делится подробностями своей жизни, но накануне сделала исключение — певица показала свой загородный дом и раскрыла, чему уделяет все свободное время. Все эти откровения она сделала в эфире программы Андрея Малахова.

Певица давно перебралась в Ленобласть, где у нее свой дом в деревне Северная Самарка. Там она ведет тихий образ жизни, на первый взгляд непривычный для артистки, которой когда-то рукоплескали миллионы. Но Эдита Станиславовна признается — от карьеры и света она устала. Более того, даже вокал теперь ей нравится только в чужом исполнении. Основное ее внимание сконцентрировано на семье.

«Я петь не могу, только слушать. Сама напелась», — цитирует Пьеху StarHit.ru.

Воспоминания о прошлом у певицы, увы, не только приятные. По ее словам, было немало недоброжелателей, которые очерняли ее образ, хотя повода для этого она не давала.

«Была даже такая фраза: эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте. Это про меня, хотя я никогда не показывала декольте. Я была не развратная артистка, а заводная» — вспоминает Пьеха.

К радости поклонников певицы некоторые моменты ее жизни запечатлены на старых снимках. Одним из них, как писал ранее 5-tv.ru, поделился Станислав Садальский.