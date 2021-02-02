Пользователей сети возмутил выпуск передачи «Судьба человека» с оперной певицей Марией Максаковой в главной роли. Поклонники ведущего Бориса Корчевникова сочли, что персона исполнительницы недостойна такой программы.

В рамках шоу Максакова рассказала в интервью с Корчевниковым обо всех основных проблемах своей жизни. Это и судебные тяжбы по вопросу недвижимости в столице, и непонимание с детьми, и конфликт с матерью, которая отказалась с ней встречаться в Москве. Также она рассказала о планах покорить сцену в Америке и объяснила, почему с удовольствием выучила украинский язык после переезда в Киев.

Instagram @b.korchevnikov

Все это вызвало возмущение у зрителей. Они высказали свое мнение на странице аккаунта Корчевникова в Instagram.

«Борис, вы очень добрый, исключительно тонкий и проницательный ведущий! На вашей передаче — настоящие люди, достойные внимания и уважения! Максакова в это число не входит по многим причинам!»

«Судьба женщины с низкой социальной ответственностью мало кому интересна»;

«И опять обвиняет маму. Как ей не стыдно?»;

«А детей бросила»;

«Столько лила грязи на всех, а теперь чего-то ждет? Нахалка»;

«Эта дамочка недостойна такой программы», — написали они.

Мария Максакова перебралась жить в Киев в декабре 2016 года с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа певица осталась там и одна растила сына Ивана, связь со старшими детьми Ильей и Людмилой поддерживала по телефону.

В конце 2020 года стало известно, что московские апартаменты Марии Максаковой оказались арестованы из-за долгов. В течение года она боролась с бывшим мужем Далхатом Халаевым за элитную недвижимость, но квартирный вопрос так и остался нерешенным.

За уроженца Нальчика артистка вышла замуж уже после убийства Вороненкова. Тогда же она составила дарственную на недвижимость в пользу возлюбленного, а он быстро переписал квадратные метры на некоего Мурата Мержоева. Узнав о махинации, женщина обратилась в суд. Сделка дарения была признана недействительной. Но Мержоев теперь требует с нее еще и выплаты долгов Вороненкова.

Ранее 5-tv.ru писал, как актриса Людмила Максакова отказалась встречаться с дочерью после долгой разлуки.