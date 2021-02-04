Законопроект о выплатах беременным по 20 тысяч в месяц готовят в Госдуме

В Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Авторами инициативы являются депутаты Инга Юмашева, Петр Толстой и Николай Земцов. Последний в интервью News.ru рассказал подробности о готовящемся нововведении.

По его словам, финансовая поддержка позволит удержать женщин от аборта. Кроме того, законопроект призван улучшить показатели рождаемости в стране.

«Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны», — уточнил Земцов.

Предполагается, что россиянкам после постановки на учет по беременности будут выдавать сертификат. Именно этот документ и даст право на выплаты по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Текст законопроекта находится на стадии разработки. Возможно, его внесут на рассмотрение в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Росстат недавно опубликовал данные по рождаемости в России на 1 января текущего года. Оказалось, что на фоне пандемии коронавируса этот показатель упал до рекордно низких показателей за последние полтора десятка лет. Всего за год население России уменьшилось на 510 тысяч человек — до 146,75 миллиона граждан.

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